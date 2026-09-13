Drama A Bona Fide Killer Bagikan Cuplikan, Kong Hyo Jin Berhadapan dengan Lee Elijah

JawaPos.com – Menjelang episode terakhirnya, drama MBC A Bona Fide Killer telah merilis cuplikan menegangkan

Dikutip dari Soompi, Minggu (13/9), di episode sebelumnya, terlihat seorang peniru aksi Kingfisher menggemparkan kota dengan membunuh dua korban tak berdosa.

Metode penembak jitu tersebut mengingatkan Yu Bo Na pada masa lalunya di Rusia, saat ia terlibat konflik sengit dengan Layla (Lee Elijah).

Dendam mendalam Layla terhadap Yu Bo Na telah membawanya jauh-jauh ke Korea untuk melancarkan aksi balas dendam.

Dalam foto-foto terbaru dari episode terakhir drama ini, ketegangan antara Yu Bo Na dan Layla terasa begitu nyata saat keduanya berhadapan di hadapan Kwon Tae Sung (Jung Jun Won)

Yu Bo Na segera menerjang Layla dengan penuh amarah, meski di sisi lain suaminya telah mengetahui identitas aslinya

Kwon Tae Sung juga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya saat melihat sang istri beraksi secara langsung untuk pertama kalinya.

Cuplikan memperlihatkan Yu Bo Na memegang tengkuk Kwon Tae Sung dengan tatapan mata yang penuh akan cinta dan keputusasaan.

Sementara itu, Lee Dong Jin (Lee Sang Yi) tiba di lokasi kejadian bersama pasukan khusus dan mengarahkan senjatanya ke arah seseorang.