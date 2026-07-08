Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 05.28 WIB

Gong Hyo-jin Perankan Sosok Pembunuh Bayaran Tersembunyi dalam Drama ‘A Bona Fide Killer’

gong hyo jin (x @kdrama_menfess) - Image

gong hyo jin (x @kdrama_menfess)

JawaPos.com – Gong Hyo-jin tampil beda dalam drama aksi terbaru A Bona Fide Killer. Dalam serial yang diadaptasi dari webtoon populer tersebut, ia memerankan karakter utama bernama Yoo Bo-na, seorang wanita yang menjalani kehidupan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pembunuh bayaran legendaris.

Yoo Bo-na berperan sebagai manajer Tim Penjualan 3 di sebuah perusahaan elektronik yang tampak menjalani kehidupan biasa.

Di balik kesehariannya sebagai istri dan ibu, ia sebenarnya adalah penembak jitu legendaris dengan nama sandi "Kingfisher", sosok yang diam-diam memburu para pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman hukum.

Drama Perjalanan Bo-na setelah kembali bekerja usai cuti melahirkan. Ia harus bisa seimbang dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang ingin melindungi keluarganya dengan misi rahasia sebagai pembunuh bayaran yang masih aktif.

Kehidupan gandanya menjadi semakin rumit ketika identitas "Kingfisher" mulai diburu dan rahasianya terancam terbongkar.

Lawan main Gong Hyo-jin adalah Jung Jun-won yang memerankan Kwon Tae-sung, suami Bo-na sekaligus seorang jurnalis investigasi.

Tanpa tahu identitas asli istrinya, Tae-sung berusaha mengungkap sosok misterius "Kingfisher", sehingga tanpa disadari ia semakin dekat dengan rahasia terbesar keluarganya.

Bagi Gong Hyo-jin, Yoo Bo-na salah satu karakter paling menantang dalam kariernya. Ia tidak hanya menampilkan sisi hangat sebagai ibu dan istri, tetapi juga aksi intens sebagai pembunuh profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Kim Da Mi Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Baru The Obedient Killer, Simak Kisahnya - Image
Entertainment

Kim Da Mi Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Baru The Obedient Killer, Simak Kisahnya

Jumat, 3 April 2026 | 21.39 WIB

Lee Sang Yi akan jadi Detektif, Saksikan Kisahnya di Drama Mendatang A Bona fide Killer - Image
Entertainment

Lee Sang Yi akan jadi Detektif, Saksikan Kisahnya di Drama Mendatang A Bona fide Killer

Minggu, 28 Juni 2026 | 03.10 WIB

A Bona Fide Killer, Drama Action Korea yang Siap Memacu Adrenalin Penonton - Image
Music & Movie

A Bona Fide Killer, Drama Action Korea yang Siap Memacu Adrenalin Penonton

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore