Gong Hyo-jin Perankan Sosok Pembunuh Bayaran Tersembunyi dalam Drama ‘A Bona Fide Killer’

JawaPos.com – Gong Hyo-jin tampil beda dalam drama aksi terbaru A Bona Fide Killer. Dalam serial yang diadaptasi dari webtoon populer tersebut, ia memerankan karakter utama bernama Yoo Bo-na, seorang wanita yang menjalani kehidupan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pembunuh bayaran legendaris.

Yoo Bo-na berperan sebagai manajer Tim Penjualan 3 di sebuah perusahaan elektronik yang tampak menjalani kehidupan biasa.

Di balik kesehariannya sebagai istri dan ibu, ia sebenarnya adalah penembak jitu legendaris dengan nama sandi "Kingfisher", sosok yang diam-diam memburu para pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman hukum.

Drama Perjalanan Bo-na setelah kembali bekerja usai cuti melahirkan. Ia harus bisa seimbang dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang ingin melindungi keluarganya dengan misi rahasia sebagai pembunuh bayaran yang masih aktif.

Kehidupan gandanya menjadi semakin rumit ketika identitas "Kingfisher" mulai diburu dan rahasianya terancam terbongkar.

Lawan main Gong Hyo-jin adalah Jung Jun-won yang memerankan Kwon Tae-sung, suami Bo-na sekaligus seorang jurnalis investigasi.

Tanpa tahu identitas asli istrinya, Tae-sung berusaha mengungkap sosok misterius "Kingfisher", sehingga tanpa disadari ia semakin dekat dengan rahasia terbesar keluarganya.