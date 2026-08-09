Dikemas Menarik, Flex x Cop 2 Tayang Perdana dengan Rating Memuaskan, A Bona Fide Killer Raih Rekor

Drama Flex x Cop 2 dan A Bona Fide Killer . Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Drama Korea Flex x Cop 2 dari SBS mengawali penayangannya dengan hasil yang menjanjikan, membuat penggemar antusias
Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), drama ini dibintangi kembali oleh Ahn Bo Hyun tayang perdana dengan perolehan rating pemirsa yang lebih tinggi dibandingkan Musim 1.
Nielsen Korea mengungkap, Flex x Cop 2 meraih rata-rata rating nasional sebesar 6,1 persen (sebagai perbandingan, Musim 1 tayang perdana dengan rata-rata nasional 5,7 persen pada tahun 2024).
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Setiap kali investigasi menemui jalan buntu, urusannya akan terselesaikan, sementara Jung Eun Chae berperan sebagai detektif veteran Joo Hye Ra, mitra baru Jin Yi Soo.
Terlihat episode 1 akan memperlihatkan Jin Yi Soo, Park Joon Young (Kang Sang Jun), dan Choi Kyung Jin (Kim Shin Bi) menggunakan jet pribadi mewah Jin Yi Soo dalam misi ke luar negeri.
Kemudian, A Bona Fide Killer dari MBC, yang tayang di slot waktu yang sama, tetap menjadi acara yang paling banyak ditonton di slot waktunya.
Terlihat, episode ketiga drama aksi yang dibintangi Kong Hyo Jin tersebut meraih rata-rata rating nasional sebesar 8,3 persen, yang menandai rekor pribadi bagi serial baru ini.
Drama ini menjadi kisah seorang ibu pekerja dengan pekerjaan paling mematikan di dunia, akan dihadirkan di drama aksi ini.
Ia pun melindungi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya, dimana Kong Hyo Jin berperan sebagai Yu Bo Na, seorang pekerja kantoran biasa.
Perannya yaitu sebagai manajer di Tim Penjualan 3 di sebuah perusahaan elektronik, pada saat yang sama, ia memiliki identitas lain sebagai pembunuh legendaris Kingfisher.
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