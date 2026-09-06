Kong Hyo Jin Merasa Sikap Suaminya, Jung Jun Won, Berubah di Drama A Bona Fide Killer

JawaPos.com - Pernikahan bahagia Kong Hyo Jin dan Jung Jun Won makin menarik di drama Korea A Bona Fide Killer

Dilansir dari Soompi Minggu, (6/9), berasal dari webtoon populer dengan judul yang sama, drama ini disukai penggemar.

Drama A Bona Fide Killer berkisah tentang seorang ibu pekerja dengan profesi mematikan, yang selalu menarik perhatian di setiap episodenya

Kong Hyo Jin berperan sebagai Yu Bo Na, manajer Tim Penjualan 3 di Durumi Electronics yang tampak biasa saja, namun diam-diam merupakan penembak jitu legendaris berjuluk Kingfisher

Pada episode sebelumnya dari A Bona Fide Killer, Kwon Tae Sung (Jung Jun Won) mengetahui bahwa Yu Bo Na adalah sosok yang menyelamatkannya saat Piala Dunia delapan tahun lalu.

Episode mendatang menunjukkan kehidupan sehari-hari pasangan tersebut saat hubungan mereka tiba-tiba menghadapi krisis.

Terlihat Kwon Tae Sung tidak bisa menghilangkan kecurigaannya terhadap sang istri, sementara Yu Bo Na menyadari perubahan sikap tak bisa dijelaskan pada suaminya