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Aulia Ramadhani
Senin, 7 September 2026 | 02.09 WIB

Kong Hyo Jin Merasa Sikap Suaminya, Jung Jun Won, Berubah di Drama A Bona Fide Killer

Kong Hyo Jin dan Jung Jun Won. (Soompi) - Image

Kong Hyo Jin dan Jung Jun Won. (Soompi)

JawaPos.com - Pernikahan bahagia Kong Hyo Jin dan Jung Jun Won  makin menarik di drama Korea A Bona Fide Killer

Dilansir dari Soompi Minggu, (6/9), berasal dari webtoon populer dengan judul yang sama, drama ini disukai penggemar.

Drama A Bona Fide Killer berkisah tentang seorang ibu pekerja dengan profesi mematikan, yang selalu menarik perhatian di setiap episodenya

 Kong Hyo Jin berperan sebagai Yu Bo Na, manajer Tim Penjualan 3 di Durumi Electronics yang tampak biasa saja, namun diam-diam merupakan penembak jitu legendaris berjuluk Kingfisher

Pada episode sebelumnya dari A Bona Fide Killer, Kwon Tae Sung (Jung Jun Won) mengetahui bahwa Yu Bo Na adalah sosok yang menyelamatkannya saat Piala Dunia delapan tahun lalu.

Episode mendatang menunjukkan kehidupan sehari-hari pasangan tersebut saat hubungan mereka tiba-tiba menghadapi krisis.

Terlihat Kwon Tae Sung tidak bisa menghilangkan kecurigaannya terhadap sang istri, sementara Yu Bo Na menyadari perubahan sikap tak bisa dijelaskan pada suaminya

Saat Kwon Tae Sung menemukan petunjuk misterius terkait istrinya, Yu Bo Na, perubahan besar akan terjadi dalam hubungan mereka," ujar tim produksi drama.

Editor: Novia Tri Astuti
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