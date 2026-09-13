Intip Kisah Romantis Chae Soo Bin dan Kim Young Kwang dalam Drama Take Charge Of My Heart

JawaPos.com – Chae Soo Bin dan Kim Young Kwang akan menghadirkan keseruan lewat drama Korea bertajuk Take Charge Of My Heart

Dikutip dari Soompi, Minggu (13/9), telah merilis teaser baru, drama komedi romantis ini mengisahkan pria yang baterai jantung buatannya hampir habis dan seorang wanita dengan kemampuan unik untuk mengisi ulang dayanya.

Memiliki kepribadian tenang dan berwibawa, nantinya Kim Young Kwang berperan sebagai Baek Ho Rang, sementara Chae Soo Bin memerankan Na Bo Bae yang menawan.

Terlihat dalam cuplikan, pengakuan rahasia Na Bo Bae, dimana ia memiliki kekuatan listrik setelah tersambar petir saat kecil.

Hal itu membuatnya menjalani hidup yang sangat menyendiri karena sentuhan sederhana saja bisa menyetrum orang-orang di sekitarnya.

Beruntung ada Baek Ho Rang, seorang direktur eksekutif di TS Resort, menghadapi dua tugas besar, operasi penggantian baterai jantung buatan dan suksesi TS Group.

Makin seru, keduanya tanpa sengaja bertemu, bibir mereka bersentuhan, dan Na Bo Bae menyadari bahwa tidak seperti orang lain, kekuatan listriknya tidak berdampak pada Baek Ho Rang.

Pada hari operasi Baek Ho Rang, terjadi pemadaman listrik di rumah sakit yang menyebabkan baterai jantung buatannya habis.

Namun, karena alasan misterius, baterai jantung buatan Baek Ho Rang mulai terisi daya setiap kali ia berada di dekat Na Bo Bae.