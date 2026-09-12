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Leni Setya Wati
Sabtu, 12 September 2026 | 16.29 WIB

Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin Bintangi Rom-Com Netflix “Take Charge of My Heart” 

Take Charge of My Heart (x @sbs_star) - Image

Take Charge of My Heart (x @sbs_star)


JawaPos.com – Netflix kembali menyiapkan drama romantis komedi dengan menghadirkan pasangan utama Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin.

Keduanya akan membintangi serial terbaru berjudul “Take Charge of My Heart”, yang menawarkan kisah cinta dengan sentuhan unik dan penuh kejutan.

Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin akan menjadi pusat cerita dengan karakter yang memiliki kepribadian serta latar berbeda.

Pertemuan keduanya kemudian berkembang menjadi hubungan yang tidak biasa, sehingga menghadirkan berbagai situasi romantis sekaligus menghibur.

Kehadiran dua aktor tersebut menjadi salah satu daya tarik utama proyek ini. Kim Young Kwang dikenal melalui berbagai drama romantis seperti Call It Love dan The Secret Life of My Secretary, sementara Chae Soo Bin telah menunjukkan kemampuan aktingnya melalui sejumlah proyek seperti A Piece of Your Mind, Rookie Cops, hingga When the Phone Rings.

Menurut laporan allkpop, “Take Charge of My Heart” merupakan serial romantic comedy Netflix yang mempertemukan Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin sebagai pemeran utama.

Proyek tersebut menjadi salah satu drama yang dinantikan karena menawarkan perpaduan kisah cinta dan unsur komedi dengan chemistry kedua aktor sebagai salah satu daya tariknya.

Drama ini juga diharapkan memberikan warna berbeda melalui karakter-karakternya yang memiliki sisi unik.

Interaksi antara Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin diprediksi menjadi elemen penting dalam membangun suasana ringan sekaligus emosional sepanjang cerita.

Dengan jajaran pemain utama yang menjanjikan serta Netflix sebagai platform penayang, “Take Charge of My Heart” menjadi salah satu proyek rom-com Korea yang menarik untuk diikuti.

Detail mengenai alur lengkap, karakter pendukung, serta jadwal tayang akan semakin menambah rasa penasaran penggemar terhadap drama terbaru ini.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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