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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.32 WIB

Drama Baru Woo Do Hwan dan Chae Soo Bin, Flowers Are the Bait, Siap Bikin Penasaran

Ilustrai photo dari x @dramasafar

JawaPos.com - Woo Do Hwan dan Chae Soo Bin resmi dipasangkan sebagai pemeran utama dalam drama terbaru SBS bertajuk Flowers Are the Bait.

 
Menjadi proyek pertama yang mempertemukan keduanya, drama ini langsung mencuri perhatian perpaduan antara romansa, misteri, dan sentuhan psikologis.
 
Diadaptasi dari web novel populer, Flowers Are the Bait mengisahkan dua individu dengan cara pandang yang bertolak belakang tentang cinta.
 
Woo Do Hwan akan memerankan Kwon Chae Woo, seorang pria yang hidup tanpa memahami makna cinta karena memiliki kecenderungan psikopat.
 
Di sisi lain, Chae Soo Bin bertransformasi menjadi So Yi Yeon, seorang dukun pohon yang percaya bahwa cinta hanyalah ilusi dan tidak pernah benar-benar ada.
 
Pertemuan keduanya menjadi awal dari kisah yang dipenuhi tarik-ulur emosi, rahasia yang perlahan terungkap, serta hubungan yang berkembang di luar dugaan.
 
Alih-alih menghadirkan romansa yang manis, drama ini menawarkan perjalanan emosional yang penuh ketegangan dan misteri.
 
Bagi Woo Do Hwan, karakter Kwon Chae Woo menjadi kesempatan untuk kembali mengeksplorasi sisi gelap seorang tokoh dengan lapisan emosi yang kompleks.
 
Sementara itu, Chae Soo Bin akan menampilkan pesona berbeda lewat karakter So Yi Yeon yang misterius, tegar, sekaligus menyimpan luka batin yang perlahan terkuak seiring berjalannya cerita.
 
Tak hanya mengandalkan alur yang tidak biasa, Flowers Are the Bait juga diprediksi menjadi sorotan karena mempertemukan dua aktor yang sama-sama dikenal memiliki kemampuan akting yang kuat.
 
Chemistry Woo Do Hwan dan Chae Soo Bin pun menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh para pencinta K-drama.
 
Dengan perpaduan romansa yang tidak klise, konflik psikologis yang intens, serta misteri yang menyelimuti setiap hubungan antarkarakternya, Flowers Are the Bait digadang-gadang akan menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan saat resmi tayang nanti.
 
Bagi penggemar Woo Do Hwan maupun Chae Soo Bin, proyek ini menjadi kesempatan untuk melihat sisi baru dari kemampuan akting keduanya dalam sebuah kisah yang menjanjikan pengalaman menonton berbeda dari drama romansa pada umumnya.
 
 

Editor: Hanny Suwindari
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