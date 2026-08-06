Yoo Yeon Seok Gagal Menangkan Sengketa Pajak, Agensi: Proses Hukum Belum Berakhir

JawaPos.com - Aktor Yoo Yeon Seok kembali menjadi sorotan setelah permohonan bandingnya atas tagihan pajak senilai sekitar 3 miliar won atau lebih dari Rp30 miliar ditolak.

Menurut laporan Dispatch, sengketa ini berawal dari perbedaan penafsiran mengenai penerapan aturan perpajakan terhadap perusahaan yang didirikan sang aktor.

Pada 5 Agustus, pihak agensi King Kong by Starship menjelaskan kepada Dispatch bahwa kasus tersebut muncul akibat adanya perbedaan pandangan terkait interpretasi dan penerapan undang-undang perpajakan.

Baca Juga:8 Tanda Kecerdasan Tinggi di Balik Kebiasaan Berantakan dan Sering Telat Menurut Psikologi

Agensi juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum masih belum berakhir sehingga belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai langkah berikutnya.

Dispatch melaporkan bahwa Tax Tribunal Korea (Pengadilan Banding Pajak) baru-baru ini menolak permohonan banding yang diajukan Yoo Yeon Seok.

Kasus ini berkaitan dengan perusahaan miliknya, Forever Entertainment, yang digunakan sebagai wadah aktivitasnya.

Otoritas Pajak Nasional Korea (NTS) menilai perusahaan tersebut tidak menjalankan fungsi utama sebagai badan yang mendukung aktivitas hiburan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Yoo Yeon Seok sempat dikenai tagihan pajak sekitar 6 miliar won. Setelah mengajukan keberatan sebelum penetapan pajak, jumlah tersebut dikurangi menjadi sekitar 3 miliar won.

Sang aktor kemudian melunasi nominal tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan banding ke Tax Tribunal. Namun, menurut Dispatch, lembaga tersebut memutuskan bahwa penetapan pajak oleh otoritas tidak memiliki cacat hukum.