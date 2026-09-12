Ryu Jun Yeol, Jung Ho Yeon, dan Hong Kyung Bintangi Drama Thriller Misteri “Outback” 



JawaPos.com – Netflix perkenalkan deretan pemain untuk drama terbaru “Outback” yang mengusung genre misteri thriller.

Proyek ini mempertemukan sejumlah nama populer, yakni Ryu Jun Yeol, Jung Ho Yeon, Hong Kyung, Won Ji An, dan Justin Min, dalam kisah penuh teka-teki yang mengambil latar di Australia.

Diadaptasi dari webtoon “G’Day”, “Outback” mengikuti perjalanan Shi On, seorang pria yang pergi ke Australia setelah mendengar kabar kematian mendadak kakaknya.

Setibanya di negara tersebut, ia mulai mengikuti jejak yang ditinggalkan sang kakak dan menemukan sejumlah kejanggalan di balik kematiannya.

Hong Kyung akan memerankan Shi On, karakter yang semakin curiga setelah menemukan berbagai petunjuk mengenai kematian kakaknya.

Sementara itu, Ryu Jun Yeol berperan sebagai Min Hyuk, sosok misterius yang berada di pusat kasus yang sedang diselidiki Shi On.

Jung Ho Yeon tampil sebagai Smiley, seorang content creator sekaligus streamer yang tinggal di Australia.

Menurut laporan Soompi, Won Ji An akan memerankan Shi Young, kakak perempuan Shi On yang kematiannya menjadi awal dari seluruh rangkaian misteri. Sementara itu, Justin Min berperan sebagai Scott, seorang polisi keturunan Korea.

Drama ini akan diproduseri oleh Han Jun Hee, sosok di balik D.P. dan pencipta seri Weak Hero, sedangkan penyutradaraan dipercayakan kepada Jeon Doo Kwan.

“Outback” ditulis oleh Han Jun Hee bersama Park Hyun Woo, penulis Weak Hero Class 2. Perpaduan cerita investigasi, karakter misterius, serta latar Australia membuat drama ini berpotensi menghadirkan atmosfer thriller yang berbeda dari kisah kriminal Korea pada umumnya.