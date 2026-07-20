Jung Ho Yeon Wakili Korea di Final Piala Dunia 2026, Tampil Membawa Trophy Trunk

jung ho yeon (x @tomsonwoo)
JawaPos.com - Jung Ho Yeon curi perhatian setelah tampil dalam seremoni resmi final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 19 Juli waktu setempat. Kehadirannya menjadi kejutan karena sebelumnya tidak diumumkan kepada publik.
Menurut laporan Soompi, jelang kick-off pertandingan, Jung Ho Yeon memasuki lapangan untuk mengikuti Trophy Trunk Ceremony bersama Carlos Alcaraz.
Keduanya membawa koper ikonis Louis Vuitton yang berisi trofi Piala Dunia, menandai dimulainya laga puncak turnamen sepak bola terbesar di dunia.
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Jung Ho Yeon hadir dalam kapasitasnya sebagai global ambassador Louis Vuitton. Penampilannya sekaligus mencatat sejarah sebagai aktor Korea pertama yang ambil bagian dalam acara resmi final Piala Dunia, sebuah pencapaian yang semakin memperkuat eksistensinya di panggung internasional.
Kehadiran Jung Ho Yeon menjadi salah satu kejutan terbesar dalam seremoni pembukaan final.
Sebelumnya, publik hanya mengetahui bahwa BTS akan tampil dalam halftime show bersama sejumlah musisi internasional. Munculnya sang aktris di lapangan pun langsung menjadi sorotan para penggemar dan media global.
Jung Ho Yeon juga tengah menikmati kesuksesan di dunia perfilman. Film fiksi ilmiah terbarunya, "HOPE", yang tayang perdana pada 15 Juli, berhasil menarik lebih dari 2 juta penonton hanya dalam lima hari, menjadikannya film tercepat tahun ini yang mencapai angka tersebut.
Penampilan di panggung final Piala Dunia serta keberhasilan film "HOPE" semakin menegaskan posisi Jung Ho Yeon sebagai salah satu bintang Korea Selatan yang terus bersinar di kancah internasional.
Kiprahnya kini tak hanya di dunia mode dan akting, tetapi juga dalam berbagai ajang bergengsi berskala global.
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