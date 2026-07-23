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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 10.30 WIB

Jung Ho Yeon Pertimbangkan Bintangi Drama Misteri Outback

jung ho yeon (x @manhwa_updates) - Image

jung ho yeon (x @manhwa_updates)

JawaPos.com - Jung Ho Yeon dikabarkan tengah mempertimbangkan proyek drama terbaru.

Menurut laporan soompi, bintang Squid Game tersebut mendapat tawaran untuk bergabung dalam serial misteri thriller Netflix berjudul sementara Outback.

Menanggapi kabar itu, agensinya BH Entertainment membenarkan bahwa sang aktris telah menerima tawaran dan saat ini masih meninjaunya.

Outback merupakan adaptasi dari webtoon misteri G'Day. mengikuti perjalanan Shi On, seorang pria yang pergi ke Australia demi mencari kakak perempuannya yang menghilang secara misterius.

Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang pria penuh teka-teki bernama Hans, yang kemudian membawanya ke dalam rangkaian peristiwa menegangkan dan penuh rahasia.

Ryu Jun Yeol dan Hong Kyung juga telah dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk membintangi drama ini.

Ryu Jun Yeol disebut mendapat tawaran memerankan Hans, sementara Hong Kyung diproyeksikan sebagai Shi On.

Jika seluruh proses negosiasi berjalan lancar, ketiganya akan membentuk jajaran pemeran utama yang menjanjikan untuk serial tersebut.

Drama ini disutradarai oleh Jeon Doo Kwan, yang sebelumnya dikenal lewat serial TVING Seen.

Dengan mengusung genre misteri dan thriller, Outback diprediksi menghadirkan perpaduan investigasi, ketegangan psikologis, dan latar Australia yang berbeda dari kebanyakan drama Korea.

Editor: Hanny Suwindari
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