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Leni Setya Wati
Sabtu, 12 September 2026 | 15.50 WIB

xikers Umumkan Comeback November Lewat Mini Album “ROUTE ZERO : The CALLING”

xikers (x @soompi) - Image

xikers (x @soompi)

JawaPos.com – xikers bersiap kembali menyapa penggemar dengan musik terbaru. Mereka mengejutkan penggemar dengan merilis teaser untuk mini album kedelapan berjudul “ROUTE ZERO : The CALLING”, sekaligus mengungkap tanggal comeback yang telah dinantikan.

Dalam teaser tersebut, xikers menampilkan nuansa misterius yang sejalan dengan konsep perjalanan dan eksplorasi dalam identitas grup.

Pesan “FOLLOW THE CALLING, INTO THE UNKNOWN” menjadi petunjuk utama yang mengiringi pengumuman terbaru mereka, sehingga membuat penggemar semakin penasaran dengan arah konsep comeback kali ini.

“ROUTE ZERO : The CALLING” akan dirilis pada 2 November 2026. Mini album ini akan menjadi rilisan terbaru xikers setelah sebelumnya menghadirkan proyek musik yang memperluas dunia cerita mereka melalui rangkaian ROUTE ZERO.

Menurut laporan Soompi, pengumuman comeback tersebut disampaikan bersamaan dengan perilisan teaser pada 11 September.

Meski informasi mengenai daftar lagu dan konsep lengkap album masih belum diungkap, teaser tersebut sudah memberikan gambaran bahwa xikers akan membawa penggemar menuju perjalanan baru yang penuh misteri.

Comeback ini tentu menjadi momen yang dinantikan roadY, sebutan untuk fandom xikers. Sejak debut pada 2023, grup yang berada di bawah naungan KQ Entertainment tersebut dikenal dengan konsep penuh energi, koreografi kuat, serta alur cerita yang berkaitan dengan perjalanan melintasi ruang dan waktu.

Dengan waktu perilisan yang masih beberapa minggu lagi, xikers diperkirakan akan secara bertahap membuka lebih banyak informasi mengenai “ROUTE ZERO : The CALLING”.

Editor: Novia Tri Astuti
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