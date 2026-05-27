Selamat! xikers Pecahkan Rekor Penjualan di Minggu Pertama dengan ROUTE ZERO : The ORA

Grup xikers. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Boygrup asal Korea Selatan, xikers, besutan agensi KQ Entertainment telah mencapai ketenaran dengan comeback terbarunya.
Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), mereka comeback dengan mini album baru ROUTE ZERO : The ORA dan lagu andalannya yang menggebrak ‘Okay’ pada 19 Mei.
Hanteo Chart kini melaporkan bahwa xikers mencapai penjualan minggu pertama tertinggi mereka hingga saat ini dengan mini album tersebut.
Kabarnya, pada minggu pertama perilisannya (19 Mei hingga 25 Mei), ROUTE ZERO : The ORA terjual sebanyak 364.152 kopi.
Jumlah tersebut memecahkan rekor penjualan minggu pertama xikers sebelumnya sebesar 327.734 (yang dicetak oleh mini album terakhir HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE pada tahun 2025).
xikers atau dikenal sebagai KQ Fellaz 2, adalah grup boyband beranggotakan 10 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
Anggotanya berbakat, grup ini terdiri dari Minjae, Junmin, Sumin, Jinsik, Hyunwoo, Junghoon, Seeun, Yujun, Hunter, dan Yechan.
Sebuah lagu pra-debut berjudul Geek dirilis pada 17 September 2022, sementara itu mereka debut pada 30 Maret 2023 dengan mini album pertama, HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing.
Memiliki banyak penggemar, mereka juga melakukan debut Jepang pada 7 Agustus 2024 dengan single berjudul Tsuki (Lunatic).
Nama Fandom Resmi xikers yaitu roady, yang berarti koordinat (y), menunjukkan jalan yang akan dilalui xikers di masa depan dan bergabung dalam petualangan serta perjalanan mereka.
