Tyson Fury Isyaratkan bakal Duel Lawan Anthony Joshua pada November Tahun Ini

Mantan juara tinju kelas berat, Tyson Fury, mengisyartkan akan naik ring melawan Anthony Joshua. (x.com/dexerto)
JawaPos.com - Mantan juara dunia kelas berat (minimum 90,7kg) terpadu Tyson Fury mengisyaratkan bahwa laga melawan Anthony Joshua, yang juga mantan juara terpadu, akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Pertarungan besar akan segera terjadi. Ini pertarungan yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Akan segera diumumkan, pantau terus," kata Tyson Fury dalam video yang direkam sendiri dan diunggah di media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu hampir 48 jam setelah petinggi Zuffa Boxing sekaligus CEO Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White mengungkapkan kekecewaannya terkait cerita yang sedang berlangsung dalam upaya menyelesaikan kesepakatan pertarungan antara dua mantan juara dunia kelas berat tersebut.
Fury dan Joshua telah diincar untuk bertarung pada November mendatang. Kendala utama yang masih tersisa adalah menentukan apakah pertarungan sesama bintang Inggris itu akan berlangsung di Inggris Raya atau Amerika Serikat.
Promotor Joshua sepanjang kariernya, Eddie Hearn dari Matchroom Boxing, mengatakan bahwa ia telah menyetujui pertarungan tersebut berlangsung di Inggris dan pemindahan lokasi harus dinegosiasikan ulang.
Fury merebut gelar juara dunia kelas berat versi WBA (Super), IBF, WBO, dan IBO pada 2015 setelah mengalahkan Wladimir Klitschko.
Petinju berjuluk "The Gypsy King" itu dilucuti dari gelar IBF pada Desember 2015 karena memilih menjalani laga ulang melawan Klitschko daripada menghadapi penantang wajib IBF, Vyacheslav Glazkov.
Pada Oktober 2016, Fury memilih mengosongkan gelar juara WBA dan WBO setelah tidak menjalani laga untuk mempertahankan gelarnya dan memilih fokus pada pemulihan.
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