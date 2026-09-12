CRAVITY Umumkan Comeback Lewat EP Baru “SONOROUS”, Teaser Perdana Dirilis 

JawaPos.com – CRAVITY bersiap kembali ke panggung musik dengan karya terbaru. Grup dibawah naungan Starship Entertainment tersebut mengumumkan comeback melalui teaser untuk EP terbaru berjudul “SONOROUS”, yang langsung menarik perhatian penggemar setelah dirilis secara perdana.

Teaser tersebut menjadi pembuka untuk era baru CRAVITY setelah perjalanan musik mereka sebelumnya.

Dengan visual yang disiapkan secara khusus, grup beranggotakan sembilan orang ini mulai memberikan petunjuk mengenai konsep yang akan mereka usung dalam comeback mendatang.

Kehadiran “SONOROUS” tentu menjadi kabar yang dinantikan LUVITY, sebutan bagi fandom CRAVITY. Sejak debut pada 2020, grup ini dikenal dengan energi panggung yang kuat, koreografi dinamis, serta perkembangan musikal yang terus menunjukkan sisi berbeda di setiap rilisan.

Menurut laporan Soompi, CRAVITY mengumumkan comeback tersebut bersamaan dengan perilisan teaser pertama “SONOROUS”.

Meski detail mengenai daftar lagu dan konsep lengkap EP masih akan diungkap secara bertahap, teaser perdana menjadi tanda dimulainya rangkaian promosi menuju comeback mereka.

Comeback ini juga menjadi kesempatan bagi CRAVITY untuk kembali memperlihatkan perkembangan mereka setelah berbagai aktivitas musik sebelumnya.

Para member diperkirakan akan menghadirkan warna baru melalui “SONOROUS”, baik dari sisi musik maupun penampilan panggung yang menjadi salah satu kekuatan grup.

Dengan teaser pertama yang telah dirilis, perhatian kini tertuju pada informasi berikutnya mengenai “SONOROUS”.