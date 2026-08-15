Bukan Cuma Meluncur di Es, Cha Jun-hwan Tunjukkan Akting dan Vokal di ‘Solo Leveling on Ice’

Cha jun hwan (dispatch)
JawaPos.com – Cha Jun-hwan memasuki dunia baru yang jauh berbeda dari arena kompetisi figure skating.
Sang “Figure Skating Prince” kini bertransformasi menjadi Sung Jin-woo, karakter utama dari Solo Leveling, dalam pertunjukan Solo Leveling on Ice.
Mengutip laporan Dispatch oleh reporter Lee Myung-joo pada 7 Agustus 2026, Cha Jun-hwan tampil dalam pertunjukan perdana yang digelar di arena ice rink dalam Mokdong Sports Complex, Seoul.
Dalam pertunjukan tersebut, Cha Jun-hwan menghidupkan perjalanan Sung Jin-woo, seorang hunter kelas E yang awalnya dikenal sebagai “senjata terlemah umat manusia” sebelum mengalami kebangkitan dan berkembang menjadi Shadow Monarch.
Kemampuan skating Cha Jun-hwan menjadi salah satu daya tarik utama. Ia meluncur dengan penuh kendali sekaligus menggambarkan perubahan karakter Sung Jin-woo dari sosok lemah menjadi figur yang semakin kuat.
Namun, tantangan Cha Jun-hwan tidak berhenti pada gerakan di atas es. Ia juga harus menangani dialog, akting, hingga nomor musikal dalam pertunjukan tersebut.
Kemampuan tersebut membuat transformasi Sung Jin-woo terasa lebih hidup karena Cha Jun-hwan tidak sekadar menampilkan koreografi skating, tetapi turut menggambarkan proses emosional karakter saat perlahan berubah menjadi sosok yang memiliki kekuatan besar.
Menariknya, Cha Jun-hwan juga terlibat lebih jauh dalam proses kreatif Solo Leveling on Ice. Ia ikut berpartisipasi dalam co-production dan pengarahan koreografi pertunjukan.
Bersama direktur koreografi Kim Hae-jin, Cha Jun-hwan membantu menyempurnakan detail koreografi sekaligus mendampingi para pemain dalam aspek skating.
Pihak agensi pun menyoroti kemampuan multidimensi Cha Jun-hwan dalam pertunjukan musikal di atas es tersebut.
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