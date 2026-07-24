Jelang Konser KSPO Dome, Roy Kim Umumkan Rekrutmen Fan Club Resmi ROYROSE Generasi Ketiga 

roy kim (x @official_roykim

JawaPos.com - Roy Kim mempererat hubungan dengan para penggemarnya melalui pembukaan rekrutmen fan club resmi ROYROSE generasi ketiga.

Pengumuman tersebut dibagikan melalui media sosial resminya, menandai dimulainya babak baru bagi para penggemar yang ingin menikmati berbagai keuntungan eksklusif sepanjang tahun mendatang.

Dilansir dari Allkpop, pendaftaran anggota ROYROSE generasi ketiga akan dibuka mulai 27 Juli hingga 16 Agustus.

Penggemar yang bergabung akan memperoleh sejumlah manfaat khusus, termasuk akses presale untuk konser solo Roy Kim tahun 2026, kesempatan mengikuti acara khusus bersama sang penyanyi, serta berbagai konten eksklusif yang tidak tersedia untuk publik.

Pengumuman ini hadir tak lama setelah Roy Kim sukses menggelar fan meeting pertamanya dalam delapan tahun berjudul "THE ROY KIM SHOW" pada 11–12 Juli di Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul.

Acara tersebut memadukan pertunjukan musik, sesi bincang-bincang, hingga interaksi langsung dengan penggemar, menciptakan momen yang begitu hangat dan berkesan.

Roy Kim bisa menghabiskan waktu bersama penggemar dalam suasana yang lebih dekat menjadi pengalaman yang sangat berarti baginya.

Karena itu, pembukaan rekrutmen ROYROSE generasi ketiga disebut sebagai kelanjutan dari komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang lebih erat dengan para penggemar, bukan hanya melalui musik, tetapi juga berbagai aktivitas eksklusif.

Antusiasme penggemar juga semakin meningkat karena Roy Kim dijadwalkan menggelar konser solo akhir tahun di KSPO DOME, Seoul, pada 21 dan 22 November 2026.

Konser ini menjadi pencapaian baru dalam kariernya karena untuk pertama kalinya ia tampil sebagai solois di salah satu arena konser paling bergengsi di Korea Selatan.

Sejak merilis album remake "Bloom Again" pada Mei lalu, Roy Kim terus aktif tampil di berbagai program televisi, festival musik, hingga festival kampus.

Dengan dibukanya rekrutmen ROYROSE generasi ketiga, sang musisi kembali menegaskan bahwa kedekatan dengan penggemar akan tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah kariernya ke depan.