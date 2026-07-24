Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 21.47 WIB

Jelang Konser KSPO Dome, Roy Kim Umumkan Rekrutmen Fan Club Resmi ROYROSE Generasi Ketiga 

roy kim (x @official_roykim)
roy kim (x @official_roykim
 
JawaPos.com - Roy Kim mempererat hubungan dengan para penggemarnya melalui pembukaan rekrutmen fan club resmi ROYROSE generasi ketiga.
 
Pengumuman tersebut dibagikan melalui media sosial resminya, menandai dimulainya babak baru bagi para penggemar yang ingin menikmati berbagai keuntungan eksklusif sepanjang tahun mendatang.
 
Dilansir dari Allkpop, pendaftaran anggota ROYROSE generasi ketiga akan dibuka mulai 27 Juli hingga 16 Agustus.
 
Penggemar yang bergabung akan memperoleh sejumlah manfaat khusus, termasuk akses presale untuk konser solo Roy Kim tahun 2026, kesempatan mengikuti acara khusus bersama sang penyanyi, serta berbagai konten eksklusif yang tidak tersedia untuk publik.
 
Pengumuman ini hadir tak lama setelah Roy Kim sukses menggelar fan meeting pertamanya dalam delapan tahun berjudul "THE ROY KIM SHOW" pada 11–12 Juli di Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul.
 
Acara tersebut memadukan pertunjukan musik, sesi bincang-bincang, hingga interaksi langsung dengan penggemar, menciptakan momen yang begitu hangat dan berkesan.
 
Roy Kim bisa menghabiskan waktu bersama penggemar dalam suasana yang lebih dekat menjadi pengalaman yang sangat berarti baginya.
 
Karena itu, pembukaan rekrutmen ROYROSE generasi ketiga disebut sebagai kelanjutan dari komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang lebih erat dengan para penggemar, bukan hanya melalui musik, tetapi juga berbagai aktivitas eksklusif.
 
Antusiasme penggemar juga semakin meningkat karena Roy Kim dijadwalkan menggelar konser solo akhir tahun di KSPO DOME, Seoul, pada 21 dan 22 November 2026.
 
Konser ini menjadi pencapaian baru dalam kariernya karena untuk pertama kalinya ia tampil sebagai solois di salah satu arena konser paling bergengsi di Korea Selatan.
 
Sejak merilis album remake "Bloom Again" pada Mei lalu, Roy Kim terus aktif tampil di berbagai program televisi, festival musik, hingga festival kampus.
 
Dengan dibukanya rekrutmen ROYROSE generasi ketiga, sang musisi kembali menegaskan bahwa kedekatan dengan penggemar akan tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah kariernya ke depan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tito Karnavian Sebut sebagai Dampak Pilkada Langsung - Image
Infrastruktur

Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tito Karnavian Sebut sebagai Dampak Pilkada Langsung

Selasa, 14 April 2026 | 00.59 WIB

Rekrutmen Taruna dan Taruni Akpol hanya Satu Jalur, Mabes Polri: Tak Ada Kuota Khusus - Image
Nasional

Rekrutmen Taruna dan Taruni Akpol hanya Satu Jalur, Mabes Polri: Tak Ada Kuota Khusus

Selasa, 7 April 2026 | 22.27 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore