Doctor X Ungkap Karakter Kim Woo Seok, Dokter Muda yang Terpikat Keahlian Kim Ji Won

JawaPos.com – Kim Woo Seok tunjukkan sisi baru lewat drama terbaru berjudul Doctor X. Drama ini menghadirkan kisah medis bernuansa noir dan mempertemukan Kim Woo Seok dengan Kim Ji Won, yang berperan sebagai dokter bedah jenius dengan cara kerja yang tak biasa.

Doctor X merupakan adaptasi dari serial Jepang populer dengan judul yang sama.

Ceritanya berpusat pada Gye Soo Jung yang diperankan Kim Ji Won, seorang dokter bedah berbakat yang membuktikan arti menjadi dokter melalui kemampuan medisnya.

Ia bekerja di lingkungan rumah sakit yang dipenuhi konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan, tetapi memilih untuk tetap fokus pada satu hal, yakni melakukan operasi.

Kim Woo Seok memerankan Park Tae Kyung, dokter magang baru di Rumah Sakit Universitas Guseo. Tae Kyung digambarkan sebagai sosok baik hati, ambisius, penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi ceroboh.

Kehidupannya yang sebelumnya tenang mulai berubah setelah bertemu Gye Soo Jung, sosok dokter yang tidak tertarik pada politik rumah sakit dan hanya memprioritaskan pekerjaannya.

Menurut Soompi, sejumlah foto terbaru memperlihatkan Tae Kyung ketika mulai menghadapi kerasnya kehidupan sebagai dokter magang. Meski terlihat masih belum berpengalaman, ia memiliki antusiasme tinggi untuk belajar dan beradaptasi.

Tae Kyung bahkan terus memperhatikan Gye Soo Jung seolah tidak ingin melewatkan satu pun kesempatan untuk mempelajari keahlian sang dokter, sementara Gye Soo Jung justru tetap fokus pada pekerjaannya dan nyaris tidak memberikan perhatian kepadanya.

Para kru menyebut hubungan keduanya sebagai salah satu daya tarik utama Doctor X. Kim Ji Won akan tampil sebagai mentor yang dingin dan tenang, sedangkan Kim Woo Seok membawa energi cerah melalui karakter Tae Kyung yang tulus sekaligus sedikit ceroboh.