Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.10 WIB

Doctor X Ungkap Karakter Kim Woo Seok, Dokter Muda yang Terpikat Keahlian Kim Ji Won

kim woo seok (x @soompi) - Image

kim woo seok (x @soompi)

JawaPos.com – Kim Woo Seok tunjukkan sisi baru lewat drama terbaru berjudul Doctor X. Drama ini menghadirkan kisah medis bernuansa noir dan mempertemukan Kim Woo Seok dengan Kim Ji Won, yang berperan sebagai dokter bedah jenius dengan cara kerja yang tak biasa.

Doctor X merupakan adaptasi dari serial Jepang populer dengan judul yang sama.

Ceritanya berpusat pada Gye Soo Jung yang diperankan Kim Ji Won, seorang dokter bedah berbakat yang membuktikan arti menjadi dokter melalui kemampuan medisnya.

Ia bekerja di lingkungan rumah sakit yang dipenuhi konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan, tetapi memilih untuk tetap fokus pada satu hal, yakni melakukan operasi.

Kim Woo Seok memerankan Park Tae Kyung, dokter magang baru di Rumah Sakit Universitas Guseo. Tae Kyung digambarkan sebagai sosok baik hati, ambisius, penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi ceroboh.

Kehidupannya yang sebelumnya tenang mulai berubah setelah bertemu Gye Soo Jung, sosok dokter yang tidak tertarik pada politik rumah sakit dan hanya memprioritaskan pekerjaannya.

Menurut Soompi, sejumlah foto terbaru memperlihatkan Tae Kyung ketika mulai menghadapi kerasnya kehidupan sebagai dokter magang. Meski terlihat masih belum berpengalaman, ia memiliki antusiasme tinggi untuk belajar dan beradaptasi.

Tae Kyung bahkan terus memperhatikan Gye Soo Jung seolah tidak ingin melewatkan satu pun kesempatan untuk mempelajari keahlian sang dokter, sementara Gye Soo Jung justru tetap fokus pada pekerjaannya dan nyaris tidak memberikan perhatian kepadanya.

Para kru menyebut hubungan keduanya sebagai salah satu daya tarik utama Doctor X. Kim Ji Won akan tampil sebagai mentor yang dingin dan tenang, sedangkan Kim Woo Seok membawa energi cerah melalui karakter Tae Kyung yang tulus sekaligus sedikit ceroboh.

Pertemuan mereka pun diperkirakan menciptakan dinamika mentor dan murid yang menarik sepanjang cerita.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Son Hyun Joo jadi Direktur Rumah Sakit yang Terlibat Korupsi dalam Drama Doctor X - Image
Entertainment

Son Hyun Joo jadi Direktur Rumah Sakit yang Terlibat Korupsi dalam Drama Doctor X

Minggu, 6 September 2026 | 02.18 WIB

Kim Ji Won Jadi Dokter Bedah Jenius Tanpa Toleransi Kesalahan di Drama ‘Doctor X’  - Image
Music & Movie

Kim Ji Won Jadi Dokter Bedah Jenius Tanpa Toleransi Kesalahan di Drama ‘Doctor X’ 

Kamis, 3 September 2026 | 21.05 WIB

Jadi Ahli Bedah, Kim Ji Won Buktikan Pesonanya di Drama Korea Berjudul Doctor X - Image
Music & Movie

Jadi Ahli Bedah, Kim Ji Won Buktikan Pesonanya di Drama Korea Berjudul Doctor X

Kamis, 3 September 2026 | 19.25 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore