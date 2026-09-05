Son Hyun Joo jadi Direktur Rumah Sakit yang Terlibat Korupsi dalam Drama Doctor X

Son Hyun Joo. (Soompi)
JawaPos.com - Son Hyun Joo akan berperan di drama Korea bertajuk Doctor X dimana ia memerankan Boo Seung Kwon, direktur cabang Rumah Sakit Universitas Guseo
Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), telah merilis foto karakternya, drama ini juga akan menyoroti Doctor X alias Gye Soo Jung (Kim Ji Won).
Ia adalah seorang dokter bedah jenius yang membuktikan makna sejati menjadi dokter semata-mata melalui keahliannya yang luar biasa, sembari beroperasi di tengah institusi yang sarat akan korupsi.
Sebagai direktur cabang Rumah Sakit Universitas Guseo, Boo Seung Kwon berjuang keras untuk membangun kembali institusi yang sedang terpuruk dan mengembalikan reputasinya seperti sedia kala.
Meski ia terpaksa berkompromi dengan organisasi yang korup demi menyelamatkan rumah sakit, jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan impian untuk menjunjung tinggi kewajibannya sebagai seorang dokter.
Namun, segalanya mulai berubah ketika Gye Soo Jung, seorang dokter jenius yang menjadi pahlawan kelam, hadir dalam hidupnya.
Boo Seung Kwon memancarkan wibawa dingin layaknya sosok berpengaruh yang memegang kendali atas nasib rumah sakit
Merasa kesepian, ia terlihat mengenakan jas dokter dan berdiri di podium atau berjalan menyusuri lorong rumah sakit
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Jawa Pos
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