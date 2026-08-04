Hadirkan Keseruan, Leeteuk SUPER JUNIOR, Johnny, Jisung NCT, DAWN, Jalani Misi Kacau di Variety ALL

Leeteuk, Shindong SUPER JUNIOR, DAWN, Kim Yo Han dari WEi, Johnny, Jisung NCT. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Perlombaan dan pertarungan misi yang mendebarkan dimulai di ALL or NOTHING, dengan pemerannya Leeteuk, Johnny, Jisung, DAWN
Dikutip dari Soompi, Selasa (4/8), variety ini mengikuti perjalanan baru, dimana pemenang mendapatkan semuanya yang berlatar di Mesir.
Mereka menghabiskan selama tujuh hari dan enam malam, berkompetisi untuk memperebutkan gelar pangeran di kota-kota Kairo, Luxor, dan Hurghada.
Baca Juga:5 Zodiak yang Mudah Panik Saat Bekerja di Bawah Tekanan, Terlalu Memikirkan Kesalahan Kecil
Menariknya, acara ini menampilkan anggota SUPER JUNIOR Leeteuk dan Shindong, DAWN, Kim Yo Han dari WEi, dan anggota NCT Johnny dan Jisung.
Kini di episode 2 yang akan datang akan menampilkan tim Pangeran dan Pengemis beradu ketat dalam serangkaian permainan di pusat kota Kairo.
Tentunya anggota harus menyelesaikan makan lengkap dalam waktu yang ditentukan sebelum berlomba menuju tujuan mereka.
Tak hanya itu, sambil mengatasi rintangan, mereka menyelesaikan misi kejutan yang diberikan oleh tim lawan.
Episode ini juga menjanjikan banyak tawa dengan tantangan uniknya, dalam satu misi, para anggota harus makan menggunakan satu tangan terikat di belakang punggung.
Terlihat juga Leeteuk menyuapi Jisung, mereka juga mengikuti tantangan klasik menarik taplak meja, yang menarik perhatian.
Makin seru, nampak DAWN, Shindong, dan Kim Yo Han menguji nyali mereka dalam permainan tersebut, saksikan episode 2 yang tayang pada 3 Agustus pukul 23:15 KST.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan