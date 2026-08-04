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Aulia Ramadhani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.53 WIB

Hadirkan Keseruan, Leeteuk SUPER JUNIOR, Johnny, Jisung NCT, DAWN, Jalani Misi Kacau di Variety ALL

Leeteuk, Shindong SUPER JUNIOR, DAWN, Kim Yo Han dari WEi, Johnny, Jisung NCT. Sumber foto: Soompi - Image

Leeteuk, Shindong SUPER JUNIOR, DAWN, Kim Yo Han dari WEi, Johnny, Jisung NCT. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Perlombaan dan pertarungan misi yang mendebarkan dimulai di ALL or NOTHING, dengan pemerannya Leeteuk, Johnny, Jisung, DAWN

Dikutip dari Soompi, Selasa (4/8), variety ini mengikuti perjalanan baru, dimana pemenang mendapatkan semuanya yang berlatar di Mesir.

Mereka menghabiskan selama tujuh hari dan enam malam, berkompetisi untuk memperebutkan gelar pangeran di kota-kota Kairo, Luxor, dan Hurghada.

Menariknya, acara ini menampilkan anggota SUPER JUNIOR Leeteuk dan Shindong, DAWN, Kim Yo Han dari WEi, dan anggota NCT Johnny dan Jisung.

Kini di episode 2 yang akan datang akan menampilkan tim Pangeran dan Pengemis beradu ketat dalam serangkaian permainan di pusat kota Kairo.

Tentunya anggota harus menyelesaikan makan lengkap dalam waktu yang ditentukan sebelum berlomba menuju tujuan mereka.

Tak hanya itu, sambil mengatasi rintangan, mereka menyelesaikan misi kejutan yang diberikan oleh tim lawan.

Episode ini juga menjanjikan banyak tawa dengan tantangan uniknya, dalam satu misi, para anggota harus makan menggunakan satu tangan terikat di belakang punggung.

Terlihat juga Leeteuk menyuapi Jisung, mereka juga mengikuti tantangan klasik menarik taplak meja, yang menarik perhatian.

Makin seru, nampak DAWN, Shindong, dan Kim Yo Han menguji nyali mereka dalam permainan tersebut, saksikan episode 2 yang tayang pada 3 Agustus pukul 23:15 KST.

Editor: Hanny Suwindari
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