Son Ye-jin, Ji Chang-wook, dan Nana Terjebak Cinta Berbahaya dalam Scandal

JawaPos.com – Drama “Scandal” hadirkan kisah cinta yang penuh intrik melalui chemistry tiga pemeran utamanya, Son Ye-jin, Ji Chang-wook, dan Nana.

Netflix merilis video di balik layar yang memperlihatkan proses produksi sekaligus gambaran hubungan rumit antara ketiga karakter tersebut.

Dalam video berdurasi sekitar lima menit 45 detik, Son Ye-jin sebagai Madame Jo dan Ji Chang-wook sebagai Jo Won terlihat terlibat dalam suasana penuh ketegangan.

Keduanya mempertaruhkan sesuatu dalam sebuah taruhan cinta yang melibatkan seorang perempuan bernama Heeyeon, karakter yang diperankan Nana. Hubungan ketiganya perlahan membawa cerita menuju konflik yang semakin kompleks.

Son Ye-jin menggambarkan Madame Jo sebagai perempuan yang telah banyak mengorbankan dirinya dan menjalani kehidupan tenang karena tuntutan sebagai seorang perempuan. Namun, di balik kehidupannya yang tampak terkendali, tersimpan berbagai keinginan yang selama ini ditekan.

Sementara itu, Ji Chang-wook menjelaskan bahwa Jo Won sekilas terlihat seperti pria yang belum dewasa dan gemar berganti pasangan, tetapi sebenarnya menyimpan penyesalan serta pergulatan batin karena keinginannya yang tidak pernah terpenuhi.

Menurut laporan Dispatch, Nana menggambarkan Heeyeon sebagai perempuan yang tidak pernah menjalani kehidupan secara mandiri. Ia memiliki rasa ingin tahu terhadap dunia di luar dirinya, tetapi pada saat yang sama merasa takut dan berusaha melindungi diri dengan sikap defensif.