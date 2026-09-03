Tiga Tahun Absen dari Rom-Com, Ji Chang Wook Siap Bintangi ‘Merry Very Love’ 

JawaPos.com – Ji Chang Wook siap menghadirkan pesona romantisnya melalui drama komedi romantis terbaru berjudul ‘Merry Very Love’.

Menurut laporan Dispatch, CJ ENM mengumumkan pada 2 September bahwa Ji Chang Wook akan beradu akting dengan aktris Jepang Imada Mio. Drama ini dijadwalkan tayang perdana secara global pada 7 Oktober 2026.

‘Merry Very Love’ merupakan proyek romantis Korea-Jepang yang menawarkan kisah cinta lintas negara.

Berlatar sebuah pulau terpencil di Jepang, drama ini mengikuti pertemuan dua orang dengan kewarganegaraan serta latar belakang yang sangat berbeda.

Hubungan keduanya perlahan berkembang setelah mereka terlibat dalam berbagai situasi tak terduga di pulau tersebut.

Ji Chang Wook dipercaya memerankan Lee Yu-bin, seorang perencana ruang yang sukses dan memiliki kehidupan mapan di Korea.

Namun, kehidupannya berubah drastis setelah kehilangan segalanya dalam waktu singkat.

Ia kemudian meninggalkan Korea dan menuju Pulau Charo, tempat yang nantinya mempertemukannya dengan sosok yang tak pernah ia duga.

Drama ini sekaligus menjadi comeback Ji Chang Wook ke genre rom-com setelah tiga tahun.

Sebelumnya, ia telah membuktikan kemampuan membawakan karakter romantis melalui drama seperti Suspicious Partner dan Welcome to Samdal-ri.

Kali ini, ia akan memperlihatkan chemistry dengan Imada Mio dalam cerita cinta yang dibalut perbedaan budaya dan kehidupan di sebuah pulau.

Imada Mio berperan sebagai Karin, seorang petani yang menghabiskan hidupnya menanam stroberi di pulau tersebut.

Hidup Karin yang selama ini berpusat pada stroberi mulai berubah setelah bertemu Yu-bin.

Sementara itu, Nam Yoon-soo tampil sebagai Nam Gu-nam, seorang pekerja working holiday yang tinggal di pulau demi cinta, sedangkan aktris Jepang Kumada Rinka memerankan Mizuno Mari, pembaca tarot yang memiliki keahlian khusus dalam urusan percintaan.

Sebagai proyek kolaborasi CJ ENM dan Nippon TV, ‘Merry Very Love’ akan menjangkau penonton internasional melalui Nippon TV dan Disney+.

Drama ini dijadwalkan tayang di Disney+ mulai 7 Oktober 2026, menghadirkan kisah cinta lintas budaya dengan kombinasi romansa, komedi, serta latar pulau Jepang yang unik.