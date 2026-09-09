Intip Chemistry Ji Chang Wook, Son Ye Jin, dan Nana dalam Teaser Drama Baru The Scandal

JawaPos.com – Aktor Korea Ji Chang Wook kabarnya akan berperan di drama The Scandal bersama Son Ye Jin yang tayang perdana pada 18 September.

Dilansir dari Soompi, Rabu (9/9), telah merilis poster dan teaser, drama ini mengisahkan cinta antara Lady Cho (Son Ye Jin), dan Cho Won (Ji Chang Wook), playboy terhebat di Joseon.

Taruhan berisiko mereka turut menyeret wanita lain, Hui Yeon (Nana), ke dalam pusaran tipu daya yang kian memanas.

Serial ini mengisahkan cerita yang sarat akan cinta terlarang dan godaan yang tak tertahankan di era ketika hasrat semacam itu tidak diperbolehkan.

Mulai dari Lady Cho yang tampil memukau dalam balutan atasan tradisional Korea berwarna merah dengan ekspresi penuh percaya diri.

Cho Won yang menatap sesuatu dengan sorot mata penuh Hasrat, hingga Hui Yeon menampilkan kesedihan di balik sseugaechima (pakaian luar tradisional Korea menyerupai kerudung).

Terlihat sebuah surat dari Lady Cho untuk Cho Won dan menceritakan kisah ketiga karakter yang akan mengguncang Bukchon.

Kemudian Lady Cho mengajukan permintaan berani agar Cho Won menghamili So Ok (Shin Yoon Ha), seorang selir di keluarga tersebut.

Menghadapi usulan yang melanggar norma sosial pada masa itu, Cho Won justru menantang balik dengan menyatakan niatnya.