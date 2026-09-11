Lisa BLACKPINK Akan Hadir di The Tonight Show Bersama Jimmy Fallon

JawaPos.com – Kabar menyenangkan untuk para penggemar Lisa BLACKPINK. Lisa akan tampil dalam program talk show populer Amerika Serikat, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, pada pekan depan.

Kehadiran Lisa menjadi salah satu agenda promosi yang dinantikan karena program tersebut memiliki jangkauan penonton yang luas.

Penampilan ini juga menjadi momen spesial bagi Lisa karena ia sebelumnya pernah tampil di acara yang dipandu Jimmy Fallon tersebut pada 2021. Saat itu, Lisa hadir untuk membawakan lagu debut solonya, “LALISA”, sekaligus melakukan debut televisi solonya di Amerika Serikat.

Setelah beberapa tahun berlalu, Lisa kembali mendapatkan kesempatan untuk menyapa penonton The Tonight Show.

Kehadirannya di program tersebut diperkirakan akan menjadi bagian dari aktivitas internasional sang bintang, sekaligus memperlihatkan kiprahnya yang semakin berkembang sebagai artis solo di panggung global.

Menurut laporan Soompi, Lisa akan menjadi salah satu bintang tamu The Tonight Show pada pekan depan. Penampilan tersebut menambah daftar aktivitas Lisa di Amerika Serikat dan kembali mempertemukannya dengan Jimmy Fallon setelah penampilan solonya beberapa tahun lalu.

Lisa sendiri terus memperluas aktivitasnya di luar kegiatan BLACKPINK. Selain musik solo, ia juga aktif dalam berbagai proyek internasional, termasuk penampilan di sejumlah panggung besar serta proyek akting.