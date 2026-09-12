Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 12 September 2026 | 21.03 WIB

Lisa BLACKPINK Cetak Rekor ‘SaWaDiKa' dengan Tembus 100 Juta Views YouTube

Lisa BLACKPINK (Soompi) - Image

Lisa BLACKPINK (Soompi)

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali mencetak pencapaian besar setelah video musik (MV) single prarilis terbarunya, “SaWaDiKa”, melampaui 100 juta penayangan di YouTube.

Dilansir dari laman Soompi pada Jum'at (11/9), MV tersebut mencapai tonggak sejarah itu pada 6 September sekitar pukul 13.00 waktu Korea Selatan, hanya beberapa hari setelah dirilis.

SaWaDiKa sekaligus menjadi MV tercepat pada 2026 yang berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube.

Video musik “SaWaDiKa” dirilis pada 4 September pukul 09.00 waktu Korea Selatan dan membutuhkan waktu sekitar dua hari empat jam untuk menembus 100 juta penayangan.

Pencapaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap karya terbaru Lisa setelah perilisan single prarilis tersebut.

Dengan torehan tersebut, Lisa kembali memperkuat popularitasnya sebagai salah satu anggota BLACKPINK yang memiliki daya tarik besar di platform YouTube.

Keberhasilan “SaWaDiKa” mencapai 100 juta penayangan dalam waktu singkat menjadi salah satu pencapaian penting Lisa pada 2026.

Rekor tersebut juga menempatkan MV terbaru Lisa sebagai video musik tercepat tahun ini yang mencapai angka 100 juta penayangan.

Pencapaian ini semakin menambah daftar prestasi Lisa BLACKPINK dalam karier solonya di industri musik global.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lisa BLACKPINK Akan Hadir di The Tonight Show Bersama Jimmy Fallon - Image
Music & Movie

Lisa BLACKPINK Akan Hadir di The Tonight Show Bersama Jimmy Fallon

Sabtu, 12 September 2026 | 05.44 WIB

Lisa BLACKPINK Ungkap Comeback Grup Bisa Terjadi Usai Semua Member Memiliki Waktu yang Tepat - Image
Entertainment

Lisa BLACKPINK Ungkap Comeback Grup Bisa Terjadi Usai Semua Member Memiliki Waktu yang Tepat

Kamis, 10 September 2026 | 22.41 WIB

Jisoo BLACKPINK Mulai Era Album Solo Perdana Lewat Lagu “CLICK” - Image
Entertainment

Jisoo BLACKPINK Mulai Era Album Solo Perdana Lewat Lagu “CLICK”

Sabtu, 5 September 2026 | 05.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore