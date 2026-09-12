Lisa BLACKPINK Cetak Rekor ‘SaWaDiKa' dengan Tembus 100 Juta Views YouTube

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali mencetak pencapaian besar setelah video musik (MV) single prarilis terbarunya, “SaWaDiKa”, melampaui 100 juta penayangan di YouTube.

Dilansir dari laman Soompi pada Jum'at (11/9), MV tersebut mencapai tonggak sejarah itu pada 6 September sekitar pukul 13.00 waktu Korea Selatan, hanya beberapa hari setelah dirilis.

SaWaDiKa sekaligus menjadi MV tercepat pada 2026 yang berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube.

Video musik “SaWaDiKa” dirilis pada 4 September pukul 09.00 waktu Korea Selatan dan membutuhkan waktu sekitar dua hari empat jam untuk menembus 100 juta penayangan.

Pencapaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap karya terbaru Lisa setelah perilisan single prarilis tersebut.

Dengan torehan tersebut, Lisa kembali memperkuat popularitasnya sebagai salah satu anggota BLACKPINK yang memiliki daya tarik besar di platform YouTube.

Keberhasilan “SaWaDiKa” mencapai 100 juta penayangan dalam waktu singkat menjadi salah satu pencapaian penting Lisa pada 2026.

Rekor tersebut juga menempatkan MV terbaru Lisa sebagai video musik tercepat tahun ini yang mencapai angka 100 juta penayangan.