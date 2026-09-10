Lisa BLACKPINK Ungkap Comeback Grup Bisa Terjadi Usai Semua Member Memiliki Waktu yang Tepat

BLACKPINK (Instagram @roses_are_rosie)
JawaPos.com – Lisa BLACKPINK membuka peluang reuni grup untuk merilis musik baru bersama ketiga anggota lainnya apabila waktunya telah tepat.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (8/9), Dalam sebuah wawancara, Lisa menjelaskan bahwa keempat anggota BLACKPINK saat ini tengah fokus mengembangkan karier solo masing-masing.
Lisa menilai setiap anggota membutuhkan waktu pribadi setelah menyelesaikan rangkaian tur grup pada awal tahun ini.
Meski tengah menjalani aktivitas individu, Lisa menegaskan hubungan antara dirinya, Jisoo, Jennie, dan Rosé tetap terjalin dengan baik.
Lisa menyebut ketiga rekannya sebagai keluarga sekaligus sahabat dan mengungkapkan bahwa mereka masih aktif berkomunikasi melalui obrolan grup.
Kedekatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas solo masing-masing anggota tidak mengurangi hubungan personal maupun kemungkinan kolaborasi BLACKPINK pada masa mendatang.
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Keempat anggota BLACKPINK sebelumnya memperbarui kontrak dengan YG Entertainment untuk aktivitas grup pada 2023, tetapi memilih menjalani karier individu melalui jalur berbeda.
Lisa kini menjalankan aktivitas solonya melalui label LLOUD, sementara Jennie mendirikan Odd Atelier, Jisoo mengembangkan karier melalui BLISSOO, dan Rosé bernaung di THE BLACK LABEL. Dengan fokus terhadap proyek individu masing-masing,
Lisa menegaskan bahwa kemungkinan reuni untuk musik baru tetap terbuka ketika seluruh anggota merasa waktunya tepat.
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Jawa Pos
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