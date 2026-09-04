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Leni Setya Wati
Sabtu, 5 September 2026 | 05.41 WIB

Jisoo BLACKPINK Mulai Era Album Solo Perdana Lewat Lagu “CLICK”

jisoo (dispatch) - Image

jisoo (dispatch)

JawaPos.com – Jisoo BLACKPINK membuka babak baru dalam perjalanan solonya dengan merilis lagu pra-rilis “CLICK”.

Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek album penuh solo perdana Jisoo dan dirilis melalui berbagai platform musik pada 4 September.

“CLICK” menghadirkan warna dance-pop dengan perpaduan suara synth yang tertahan dan bass yang terdengar dinamis.

Produksinya dibuat minimalis tetapi tetap memberikan ketegangan halus, menciptakan atmosfer elegan yang berbeda dari kesan musik yang terlalu ramai.

Dari sisi lirik, “CLICK” menggambarkan ketertarikan instingtif antara dua orang yang secara alami merasa cocok meski sadar seharusnya tidak saling mendekat.

Perasaan tersebut kemudian dianalogikan melalui kata “click”, seolah menggambarkan koneksi yang terjadi begitu saja tanpa bisa dikendalikan.

Vokal Jisoo menjadi salah satu elemen utama dalam lagu ini. Suara khasnya di wilayah mid-range membawa lagu dengan tenang, sementara tekstur vokalnya berpadu dengan irama minimalis sehingga menciptakan kesan dewasa dan sophisticated.

Lagu ini sekaligus memperlihatkan sisi musikal Jisoo yang semakin berkembang sebagai solois.

Menurut laporan Dispatch, video musik “CLICK” disutradarai oleh Joseph Kahn, sineas pemenang Grammy yang sebelumnya bekerja bersama sejumlah bintang pop dunia seperti Taylor Swift, Eminem, dan Lady Gaga.

Teaser video musik yang telah dirilis sebelumnya mengambil latar taman hiburan dengan perpaduan atmosfer horor dan visual Jisoo yang menyerupai karakter dalam dongeng.

Editor: Hanny Suwindari
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