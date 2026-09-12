Bus Bandung-Yogyakarta: 4 Pilihan untuk Hemat, Fleksibel hingga Nyaman

JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta kini punya banyak pilihan bus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sugeng Rahayu cocok bagi penumpang yang mengejar tarif terjangkau dan jadwal fleksibel, DAMRI menawarkan pilihan keberangkatan sore dengan harga kompetitif, Bandung Express menjadi opsi bus eksekutif yang sudah lama dikenal, sedangkan Cititrans Bus Line menyasar penumpang yang mengutamakan kenyamanan lewat jalur tol.

Dengan waktu tempuh sekitar 7,5 hingga 9 jam, perjalanan Bandung-Yogyakarta dapat dilakukan hampir sepanjang hari. Tarifnya pun cukup beragam, mulai dari sekitar Rp 156.000 hingga Rp 395.000, tergantung operator dan kelas layanan yang dipilih.

Bagi yang sedang mencari bus Bandung-Yogyakarta, berikut pilihan yang bisa dipertimbangkan sebelum menentukan tiket.

1. Sugeng Rahayu, pilihan bagi yang butuh jadwal fleksibel Kalau pertimbangan utama adalah banyaknya pilihan jam keberangkatan dan harga tiket yang relatif ramah kantong, Sugeng Rahayu menjadi salah satu pilihan menarik.

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Bus kelas Patas AC ini melayani perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta melalui jalur selatan Jawa. Titik keberangkatannya antara lain Terminal Leuwi Panjang dan Terminal Cicaheum, dengan tujuan Yogyakarta, termasuk Terminal Giwangan.

Tarif perjalanan berada di kisaran Rp 187.200 hingga Rp 190.000. Keunggulan lainnya adalah pilihan jadwal yang tersebar dari pagi hingga malam.

Keberangkatan paling awal tersedia sekitar pukul 05.00 WIB, sementara perjalanan malam masih tersedia hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Pilihan ini cocok untuk penumpang yang tidak ingin terpaku pada satu jadwal keberangkatan. Anda bisa menyesuaikan waktu perjalanan dengan agenda di Bandung maupun rencana tiba di Yogyakarta.