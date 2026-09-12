Bus Bandung-Yogyakarta: 4 Pilihan untuk Hemat, Fleksibel hingga Nyaman

Ilustrasi armada bus Bandung Express. (Instagram/Bandung Express Community).
JawaPos.com - Perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta kini punya banyak pilihan bus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sugeng Rahayu cocok bagi penumpang yang mengejar tarif terjangkau dan jadwal fleksibel, DAMRI menawarkan pilihan keberangkatan sore dengan harga kompetitif, Bandung Express menjadi opsi bus eksekutif yang sudah lama dikenal, sedangkan Cititrans Bus Line menyasar penumpang yang mengutamakan kenyamanan lewat jalur tol.
Dengan waktu tempuh sekitar 7,5 hingga 9 jam, perjalanan Bandung-Yogyakarta dapat dilakukan hampir sepanjang hari. Tarifnya pun cukup beragam, mulai dari sekitar Rp 156.000 hingga Rp 395.000, tergantung operator dan kelas layanan yang dipilih.
Bagi yang sedang mencari bus Bandung-Yogyakarta, berikut pilihan yang bisa dipertimbangkan sebelum menentukan tiket.
Kalau pertimbangan utama adalah banyaknya pilihan jam keberangkatan dan harga tiket yang relatif ramah kantong, Sugeng Rahayu menjadi salah satu pilihan menarik.
Bus kelas Patas AC ini melayani perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta melalui jalur selatan Jawa. Titik keberangkatannya antara lain Terminal Leuwi Panjang dan Terminal Cicaheum, dengan tujuan Yogyakarta, termasuk Terminal Giwangan.
Tarif perjalanan berada di kisaran Rp 187.200 hingga Rp 190.000. Keunggulan lainnya adalah pilihan jadwal yang tersebar dari pagi hingga malam.
Keberangkatan paling awal tersedia sekitar pukul 05.00 WIB, sementara perjalanan malam masih tersedia hingga sekitar pukul 23.00 WIB.
Pilihan ini cocok untuk penumpang yang tidak ingin terpaku pada satu jadwal keberangkatan. Anda bisa menyesuaikan waktu perjalanan dengan agenda di Bandung maupun rencana tiba di Yogyakarta.
Bagi penumpang yang lebih nyaman bepergian setelah siang, DAMRI bisa menjadi alternatif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022