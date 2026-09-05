Pertama Kali ke Tangerang dari Jakata Naik KRL? Ini Rute, Jadwal dan Cara Transitnya

Rangkaian kereta rel listrik (KRL). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pertama kali ke Tangerang naik KRL dari Jakarta tidak sesulit yang dibayangkan. Wisatawan cukup mengetahui satu titik penting, yakni Stasiun Duri, karena perjalanan dari sebagian besar jalur KRL Jakarta perlu dilanjutkan dengan transit di stasiun tersebut sebelum menuju Tangerang.
Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Tangerang tanpa membawa kendaraan pribadi, KRL dapat menjadi pilihan perjalanan yang praktis. Masalahnya, jaringan KRL Jabodetabek cukup luas sehingga rute menuju Tangerang bisa membingungkan bagi penumpang yang baru pertama kali menggunakannya.
Terlebih, wisatawan yang berangkat dari Jakarta tidak selalu bisa langsung naik kereta tujuan Tangerang. Dalam banyak perjalanan, kereta yang dinaiki dari stasiun asal hanya membawa penumpang sampai Duri. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menggunakan Commuter Line tujuan Tangerang.
Karena itu, sebelum berangkat, ada baiknya memahami alur perjalanan berikut.
Cara paling mudah memahami rute KRL Jakarta-Tangerang adalah dengan tidak menganggapnya sebagai satu perjalanan langsung.
Wisatawan dari kawasan Bogor, Depok, Jakarta Kota, atau Manggarai perlu mencari perjalanan yang mengarah ke Stasiun Duri. Sementara penumpang dari Bekasi dan Cikarang harus menyesuaikan rute terlebih dahulu menuju jalur yang dapat membawa mereka ke Duri.
Stasiun keberangkatan akan menentukan perjalanan awal yang harus dipilih. Karena itu, wisatawan tidak perlu menghafalkan seluruh jaringan KRL.
Cukup masukkan stasiun asal dan Stasiun Tangerang sebagai tujuan pada aplikasi perjalanan. Dari sana, rute dan titik transit dapat diketahui sebelum berangkat.
Begitu tiba di Duri, perjalanan memasuki tahap berikutnya.
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Jawa Pos
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