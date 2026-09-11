Hyun Bin Jadi Sorotan Saat Berhadapan dengan Woo Do Hwan di Made in Korea 2 

Hyun Bin (x @tazqyapping)
JawaPos.com – Made in Korea 2 meningkatkan rasa penasaran penonton lewat potret terbaru yang perlihatkan Hyun Bin dan Woo Do Hwan berhadapan dalam sebuah ruang interogasi.
Keduanya memerankan kakak beradik, Baek Ki Tae dan Baek Ki Hyun, yang kini berada di jalur berbeda setelah sembilan tahun berlalu sejak kejadian di musim pertama.
Musim kedua mengambil latar sembilan tahun setelah akhir cerita sebelumnya. Baek Ki Tae kini telah berada di puncak kekuasaan dan semakin mengejar ambisi yang lebih besar.
Sementara itu, adiknya, Baek Ki Hyun, memilih jalan berbeda untuk mencapai kekuasaan dan perlahan membangun kekuatannya sendiri. Perbedaan tujuan tersebut kemudian menjadi sumber konflik yang semakin sulit dikendalikan.
Baek Ki Hyun terlihat menatap serius sang kakak yang tengah menjalani interogasi. Di sisi lain, Baek Ki Tae tetap menunjukkan ekspresi tenang meski berada dalam situasi tertekan.
Pertemuan keduanya di ruang interogasi pun memunculkan pertanyaan besar mengenai peristiwa apa yang membawa hubungan kakak beradik tersebut hingga berada di titik ini.
Menurut Soompi, karakter Baek Ki Tae digambarkan sebagai sosok yang selalu memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuannya.
Hyun Bin menjelaskan bahwa Ki Tae terus menyesuaikan cara bertindaknya sesuai situasi, tetapi pilihan-pilihan tersebut justru perlahan menciptakan gesekan dengan orang-orang di sekitarnya.
Sementara itu, Ki Hyun yang selama sembilan tahun terakhir berkembang menjadi sosok yang lebih matang kini memiliki ambisi dan tujuan kekuasaan sendiri.
Perbedaan arah kedua bersaudara tersebut menjadi salah satu konflik utama di Made in Korea 2. Ki Tae berusaha mempertahankan kekuasaan sekaligus mengejar ambisi yang lebih besar, sedangkan Ki Hyun berusaha mencapai puncaknya dengan caranya sendiri.
Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi ikatan justru berpotensi berubah menjadi pertarungan kepentingan yang semakin sengit.
Made in Korea 2 terdiri dari enam episode dan mulai tayang pada 9 September 2026, dengan dua episode perdana dirilis sekaligus. Setelah itu, dua episode baru akan hadir setiap Rabu.
Kehadiran Hyun Bin, Woo Do Hwan, serta konflik kekuasaan yang semakin kompleks membuat musim kedua ini menjadi salah satu drama yang menarik untuk dinantikan.
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