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Leni Setya Wati
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.34 WIB

Hyun Bin, Jung Woo-sung, dan Woo Do-hwan Ungkap Perubahan Karakter di 'Made in Korea 2'

hyun bin (x @binibots) - Image

hyun bin (x @binibots)

JawaPos.com – Hyun Bin, Jung Woo-sung, dan Woo Do-hwan kembali membawa karakter mereka ke musim kedua 'Made in Korea'.

Menurut laporan Soompi, ketiganya berbagi cerita mengenai perkembangan karakter masing-masing menjelang penayangan musim terbaru.

Jika musim pertama memperkenalkan ambisi, kekuasaan, dan persaingan di tengah Korea era 1970-an, musim kedua disebut akan menghadirkan dinamika yang semakin intens.

Hyun Bin kembali memerankan Baek Tae-young, sosok yang memiliki ambisi besar dan tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuannya.

Setelah berbagai peristiwa di musim pertama, karakter tersebut kini menghadapi perubahan situasi yang membuat perjalanan hidupnya semakin rumit.

Hyun Bin pun memberikan gambaran bahwa penonton akan melihat sisi Tae-young yang lebih berkembang dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, Jung Woo-sung kembali sebagai Jang Geon-young, karakter yang memiliki hubungan penuh ketegangan dengan Tae-young.

Perubahan situasi membuat hubungan antarkarakter semakin kompleks, sekaligus membuka konflik baru yang berpotensi mengubah arah cerita.

Kehadiran Jung Woo-sung menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan atmosfer serius drama tersebut.

Woo Do-hwan juga kembali sebagai Lee Sung-tae, karakter yang berada dalam pusaran berbagai kepentingan.

Editor: Hanny Suwindari
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