Hyun Bin Jalani Pertarungan Berbahaya dalam Teaser Drama Made In Korea 2, Intip Kisahnya

JawaPos.com – Aksi dari aktor Korea Hyun Bin dalam drama Made in Korea 2 telah dinantikan, dimana mereka telah merilis poster utama dan teasernya

Dikutip dari Soompi, Rabu (19/8), Baek Ki Tae (Hyun Bin) dikisahkan sebagai seorang pria yang memiliki segudang ambisi akan kekayaan dan kekuasaan.

Adapun jaksa Jang Geon Young (Jung Woo Sung) yang mengorbankan segalanya untuk menghentikannya, saat mereka menghadapi peristiwa besar di era penuh gejolak tahun 1970-an.

Berlatar sembilan tahun setelah akhir Musim 1, Made in Korea 2 mengikuti kisah Baek Ki Tae yang kini berada di puncak kekuasaan.

Makin dinantikan, Jang Geon Young yang telah mempersiapkan serangan balik, serta Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan) yang menempuh jalan berbeda menuju kekuasaan dibandingkan kakaknya.

Kemudian kekacauan dan perpecahan yang tak dapat dipulihkan karena ambisinya, di poster utama yang baru dirilis menampilkan sosok Baek Ki Tae sebagai pusat perhatian.

Terlihat ia memegang senapan dengan latar belakang yang menyerupai medan perang, termasuk Jang Geon Young yang kembali dengan sikap lebih dingin dan penuh perhitungan.

Menariknya, Baek Ki Hyun yang terjebak di antara kakaknya, Baek Ki Tae, dan Jang Geon Young, Oh Ye Jin (Seo Eun Soo), Ikeda Yuji (Won Ji An); Cheon Seok Jung (Jung Sung Il), Pyo Hak Soo (Roh Jae Won), serta Baek So Young (Cha Hee).

Terlihat tulisan “Pilihan sesaat dapat mengubah sejarah” semakin meningkatkan rasa penasaran terhadap lanjutan kisah dalam drama ini.