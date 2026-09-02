Trailer Made In Korea 2 dibagikan, Intip Peperangan Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan

Poster Made In Korea 2. (Soompi)
JawaPos.com - Diperankan Hyun Bin, drama berjudul Made in Korea 2 belakangan ini merilis poster karakter baru dan trailer.
Dilansir dari Soompi, Rabu (2/9), aksi Baek Ki Tae (Hyun Bin ) yang kini berada di puncak kekuasaan akan disaksikan penggemar pada 9 September mendatang.
Adapun Jang Geon Young dengan serangan baliknya dan Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan) yang menempuh jalan berbeda menuju kekuasaan dibandingkan kakaknya.
Terlihat Baek Ki Hyun yang menghadapi pilihan sulit antara kakaknya (Baek Ki Tae) dan keyakinannya sendiri.
Oh Ye Jin (Seo Eun Soo), jaksa perempuan pertama di Korea Selatan, Ikeda Yuji (Won Ji An) yang bersaing memperebutkan posisi pemimpin organisasinya juga turut membuat ketegangan.
Kemudian Cheon Seok Jung (Jung Sung Il) pemegang kekuasaan mutlak, Pyo Hak Soo (Roh Jae Won), direktur cabang Busan dari Badan Intelijen Pusat, Baek So Young (Cha Hee) yang menjadi dalang di balik bisnis illegal.
Adapun Madam Shin (Jang Hye Jin) dan Hwang Dae Shik (Heo Jung Do), dimana para karakter ini mengisyaratkan permusuhan yang jauh lebih sengit dan berbahaya.
Dalam trailer terlihat ekspresi tanpa ampun, Baek Ki Tae menyatakan, “Ini adalah perang sekarang, akan berakhir jika salah satu pihak mati.”
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Jawa Pos
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