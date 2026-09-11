Kim Hyang Gi, Choi Daniel, Oh Yoon Ah, akan Kerja sama dalam Drama Fly High Butterfly

JawaPos.com - Telah merilis teaser karakter baru, drama Korea Fly High Butterfly menarik perhatian penggemar.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (11/9), jadi rekomendasi, drama ini menghadirkan cerita para penata rambut dan karyawan magang di salon Fly High Butterfly.

Di sana mereka melayani pelanggan yang datang untuk mencari penegasan diri, pemainnya pun berbakat meliputi Kim Hyang Gi, Choi Daniel, Oh Yoon Ah, Shim Eun Woo, Park Jung Woo, Moon Tae Yoo, dan Kim Ka Hee.

Tayang perdana pada 19 September pukul 22.40 KST, Kim Hyang Gi berperan sebagai Gi Peum, seorang karyawan magang dengan pembawaan yang muram.

Ekspresinya begitu suram hingga pelanggan bertanya, “Apa kau baru saja pulang dari pemakaman?”

Auranya yang tidak biasa bahkan bisa membuat anak kecil menangis, memancing rasa penasaran mengenai transformasi seperti apa yang akan dialami Gi Peum dalam Fly High Butterfly.

Makin seru, Choi Daniel memerankan Kwang Soo, seorang desainer rambut yang sangat percaya diri dan berkata, “Itu sama sekali tidak cocok untukmu,”

Oh Yoon Ah berperan sebagai Michelle, pemilik Fly High Butterfly yang memiliki kepribadian hangat dan mudah bergaul.

Michelle kerap terlibat dalam kehidupan pribadi pelanggannya, melontarkan pertanyaan seperti, “Apa ada ipar perempuan seperti itu di zaman sekarang?”