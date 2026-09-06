Chemistry Kim So Hyun dan Choo Young Woo Bikin Penasaran di ‘Between Steps’ 

Kim so hyun dan choo young woo (x @soompi)

JawaPos.com – Drama terbaru ‘Between Steps’ mencuri perhatian setelah memperlihatkan video behind the scenes dan sejumlah foto dari sesi pembacaan naskah perdana.

Kim So Hyun dan Choo Young Woo menjadi sorotan utama karena interaksi keduanya terlihat begitu natural dan penuh chemistry saat membacakan dialog karakter masing-masing.

‘Between Steps’ merupakan proyek terbaru mendiang sutradara Ahn Pan Seok, yang sebelumnya menggarap drama romantis populer seperti Something in the Rain, One Spring Night, dan The Midnight Romance in Hagwon.

Drama ini menceritakan kisah Park Min Jae (Choo Young Woo), mantan atlet renang yang kehilangan salah satu kakinya akibat penyakit, serta Im Yoo Jin (Kim So Hyun), perempuan yang menemukan arah baru dalam hidup setelah menghadapi kebuntuan dalam perjalanan pendidikannya.

Choo Young Woo berperan sebagai Min Jae, mahasiswa doktoral yang sebelumnya merupakan perenang kompetitif. Setelah kehilangan kakinya akibat osteosarkoma dan harus mengubur impian menjadi atlet renang, ia menemukan harapan baru melalui bidang robotika.

Sementara itu, Yoo Jin bergabung dengan laboratorium penelitian Min Jae setelah rencana melanjutkan studi di bidang pakaian dan tekstil tidak berjalan sesuai harapan. Menurut Soompi, kedua karakter tersebut kemudian perlahan menemukan jalan baru sekaligus perasaan satu sama lain.

Chemistry keduanya bahkan sudah terasa sejak pembacaan naskah pertama. Choo Young Woo mengaku sempat merasakan “butterflies” ketika duduk berhadapan dengan Kim So Hyun dan membaca dialog mereka.

Kim So Hyun juga mengungkapkan bahwa ini merupakan pertemuan pertama mereka, tetapi alur percakapan keduanya langsung terasa cocok sehingga ia yakin akan ada banyak adegan menyenangkan selama proses syuting.

Tak hanya itu, Choo Young Woo turut memuji kekompakan seluruh pemain. Ia menyebut banyak adegan dalam naskah terasa lucu dan menarik, bahkan mengaku belum pernah merasa begitu tersentuh hanya dengan membaca sebuah naskah.

Kim So Hyun sendiri menggambarkan Yoo Jin sebagai sosok berani dan terus terang yang berusaha mengejar apa yang diinginkannya, termasuk ketika mulai memiliki perasaan terhadap Min Jae.

Dengan kisah tentang kesempatan kedua, pencarian arah hidup, serta romansa yang tumbuh di tengah perubahan, ‘Between Steps’ menjadi salah satu drama yang menarik untuk dinantikan.