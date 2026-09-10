Mingyu SEVENTEEN Tampil dengan Buzzcut Jelang Wajib Militer, Fans Langsung Heboh

mingyu (x @just_svtph)
JawaPos.com – Mingyu SEVENTEEN, sukses mengejutkan penggemar setelah akhirnya memperlihatkan penampilan barunya dengan rambut cepak menjelang menjalani wajib militer.
Gaya rambut tersebut langsung menjadi perbincangan setelah Mingyu tampil di hadapan publik dengan potongan yang menjadi bagian dari persiapannya sebelum memulai masa tugas.
Sebelumnya, Mingyu sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan segera mencukur rambut untuk keperluan wajib militer.
Ia bahkan menyebut ingin memperlihatkan penampilan yang benar-benar berbeda kepada penggemar dan berencana menghadiri satu agenda dengan gaya rambut barunya tersebut.
Momen yang dinantikan akhirnya terjadi ketika Mingyu menghadiri acara pop-up khusus Simmons di Seongsu. Begitu keluar dari mobil, perhatian langsung tertuju pada kepala plontosnya.
Foto dan video penampilannya kemudian menyebar luas di media sosial, dengan banyak penggemar mengaku terkejut melihat transformasi visual sang idol.
Menurut allkpop, penampilan baru Mingyu juga memunculkan momen kocak bersama Jungkook BTS. Jungkook beberapa kali mengunggah foto Mingyu dengan kepala plontos dan menggoda sahabatnya itu melalui Instagram.
Mingyu kemudian menelepon Jungkook saat melakukan siaran langsung dan bercanda mengenai unggahan tersebut, membuat interaksi keduanya semakin menghibur penggemar.
Penampilan buzzcut ini sekaligus menjadi tanda bahwa keberangkatan Mingyu untuk menjalani wajib militer semakin dekat. Ia dijadwalkan memulai layanan alternatif pada 10 September 2026 sebagai petugas layanan sosial.
Setelah itu, dua member SEVENTEEN lainnya, Dino dan Seungkwan, dijadwalkan menyusul pada 26 Oktober sebagai anggota band militer.
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