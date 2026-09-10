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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 18.55 WIB

Dokyeom SEVENTEEN Jalani Wajib Militer, Jadi Member Keenam yang Bertugas

Dokyeom seventeen (x @wonubliss) - Image

Dokyeom seventeen (x @wonubliss)

JawaPos.com – Dokyeom SEVENTEEN, memulai wajib militernya pada 8 September 2026. PLEDIS Entertainment mengonfirmasi bahwa pemilik nama asli Lee Seok-min tersebut menjalani tugas sebagai tentara aktif di Angkatan Darat Korea Selatan.

Keberangkatannya menjadikan Dokyeom sebagai member keenam SEVENTEEN yang mulai menjalani masa wajib militer.

PLEDIS Entertainment tidak menggelar acara khusus untuk keberangkatan Dokyeom.

Agensi justru meminta penggemar untuk tidak mendatangi lokasi pusat pelatihan karena upacara masuk merupakan momen yang juga dihadiri banyak prajurit baru beserta keluarga mereka. Pihak agensi berharap proses keberangkatan dapat berlangsung dengan tertib dan tenang.

Sehari sebelum berangkat, Dokyeom terlebih dahulu menyapa CARAT melalui media sosial. Ia memperlihatkan gaya rambut barunya yang telah dipotong pendek sebagai persiapan wajib militer.

Dalam pesannya, Dokyeom berjanji akan kembali dalam keadaan sehat, sekaligus menenangkan penggemar yang harus menantikan kepulangannya selama menjalani tugas.

Menurut Dispatch, Dokyeom juga telah menyiapkan sejumlah konten yang akan dirilis selama dirinya menjalani wajib militer. Dengan begitu, ia tetap dapat menyapa penggemar meskipun untuk sementara tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas SEVENTEEN.

PLEDIS turut meminta CARAT memberikan dukungan dan kasih sayang yang tidak berubah hingga Dokyeom menyelesaikan tugasnya.

Dokyeom menjadi salah satu dari sejumlah member SEVENTEEN yang kini menjalani wajib militer secara bertahap. Wonwoo, Hoshi, Woozi, dan Vernon juga tengah menjalankan tugas masing-masing, sementara Jeonghan telah menyelesaikan masa pengabdiannya pada Juni lalu.

Sementara itu, Mingyu memulai layanan alternatif pada 10 September, sedangkan Seungkwan dan Dino akan menyusul pada 26 Oktober sebagai anggota band militer.

Editor: Hanny Suwindari
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