Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 15 September 2026 | 18.10 WIB

Kejutkan Penggemar, Hoshi SEVENTEEN Alami Robekan ACL saat Wajib Militer

Hoshi SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi - Image

Hoshi SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki kepopuleran sebagai idol, Hoshi anggota grup Korea SEVENTEEN kabarnya mengalami cedera lutut serius.

Dikutip dari Soompi, Senin (14/9), sang idol diketahui mengalami hal tersebut saat sedang menjalani wajib militer.

Melalui Weverse, ia mengabarkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami robekan total pada anterior cruciate ligament (ACL) dan harus fokus pada pemulihan pasca-operasi.

Seperti yang diketahui, ia mulai menjalani wajib militer pada bulan September tahun lalu dan sejak saat itu bertugas sebagai anggota Tim Demonstrasi Taekwondo Angkatan Darat.

Saat itu, kabarnya mengejutkan banyak pihak, dan ia dijadwalkan menyelesaikan masa tugasnya pada 15 Maret 2027.

Ia menulis, “Halo, CARAT, berita ini mungkin cukup mengejutkan, saya menyampaikan pesan ini dengan hati-hati.”

Dalam surat ia menyampaikan, bahwa saat berlatih bersama tim pertunjukan Angkatan Darat, dirinya mengalami cedera lutut dan menjalani pemeriksaan.

Setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya, ia didiagnosis mengalami robekan total pada anterior cruciate ligament (ACL).

Sang idol harus fokus pada pemulihan untuk sementara waktu, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam acara Tim Demonstrasi Taekwondo maupun Festival Angkatan Darat yang telah dijadwalkan.

Ia juga berlatih keras untuk mempersiapkan pertunjukan ini karena  sungguh menantikannya, dirinya merasa sangat kecewa tidak bisa mengikutinya,

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kabar Terbaru Hoshi SEVENTEEN, Alami Robek Total ACL Saat Latihan Militer - Image
Entertainment

Kabar Terbaru Hoshi SEVENTEEN, Alami Robek Total ACL Saat Latihan Militer

Selasa, 15 September 2026 | 00.12 WIB

Hoshi SEVENTEEN Kembali Naik Pangkat Lebih Cepat, Kini Sandang Pangkat Sersan - Image
Entertainment

Hoshi SEVENTEEN Kembali Naik Pangkat Lebih Cepat, Kini Sandang Pangkat Sersan

Sabtu, 5 September 2026 | 05.33 WIB

Jo Byeong-kyu Akhiri Aktivitas Akting Tahun Ini, Segera Jalani Wajib Militer  - Image
Entertainment

Jo Byeong-kyu Akhiri Aktivitas Akting Tahun Ini, Segera Jalani Wajib Militer 

Sabtu, 12 September 2026 | 14.29 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore