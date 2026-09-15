Kejutkan Penggemar, Hoshi SEVENTEEN Alami Robekan ACL saat Wajib Militer

Hoshi SEVENTEEN. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki kepopuleran sebagai idol, Hoshi anggota grup Korea SEVENTEEN kabarnya mengalami cedera lutut serius.
Dikutip dari Soompi, Senin (14/9), sang idol diketahui mengalami hal tersebut saat sedang menjalani wajib militer.
Melalui Weverse, ia mengabarkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami robekan total pada anterior cruciate ligament (ACL) dan harus fokus pada pemulihan pasca-operasi.
Seperti yang diketahui, ia mulai menjalani wajib militer pada bulan September tahun lalu dan sejak saat itu bertugas sebagai anggota Tim Demonstrasi Taekwondo Angkatan Darat.
Saat itu, kabarnya mengejutkan banyak pihak, dan ia dijadwalkan menyelesaikan masa tugasnya pada 15 Maret 2027.
Ia menulis, “Halo, CARAT, berita ini mungkin cukup mengejutkan, saya menyampaikan pesan ini dengan hati-hati.”
Dalam surat ia menyampaikan, bahwa saat berlatih bersama tim pertunjukan Angkatan Darat, dirinya mengalami cedera lutut dan menjalani pemeriksaan.
Setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya, ia didiagnosis mengalami robekan total pada anterior cruciate ligament (ACL).
Sang idol harus fokus pada pemulihan untuk sementara waktu, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam acara Tim Demonstrasi Taekwondo maupun Festival Angkatan Darat yang telah dijadwalkan.
Ia juga berlatih keras untuk mempersiapkan pertunjukan ini karena sungguh menantikannya, dirinya merasa sangat kecewa tidak bisa mengikutinya,
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Jawa Pos
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