Ningning aespa Pancarkan Aura Elegan dalam Pemotretan Terbaru W Korea

JawaPos.com – Ningning aespa menunjukkan pesonanya sebagai seorang idol sekaligus model dalam pictorial terbaru untuk W Korea.

Foto-foto tersebut diperkenalkan melalui media sosial resmi aespa pada 5 September 2026, menampilkan sisi Ningning yang lebih berani, elegan, dan intens.

Pemotretan kali ini mengandalkan nuansa hitam putih sebagai elemen utama. Konsep monokrom tersebut membuat ekspresi serta fitur wajah Ningning terlihat semakin menonjol.

Tatapan tajam dan pose yang penuh percaya diri turut memberikan kesan artistik pada keseluruhan pictorial.

Meski sebagian besar foto menggunakan warna monokrom, terdapat beberapa potret yang memperlihatkan rambut Ningning berwarna pink.

Kontras tersebut menjadi salah satu detail yang mencuri perhatian karena memberikan sentuhan warna di tengah visual yang didominasi hitam dan putih.

Menurut allkpop, pictorial terbaru ini memperlihatkan kemampuan Ningning dalam membawakan konsep fashion dengan kuat.

Perpaduan gaya artistik, visual khasnya, serta permainan warna membuat pemotretan tersebut menghasilkan atmosfer yang intens dan elegan. Para penggemar pun ramai memberikan pujian atas penampilannya.

Aktivitas pictorial ini hadir ketika aespa tengah menjalani rangkaian world tour keempat bertajuk “SYNK: COMPLaeXITY.”