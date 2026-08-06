aespa Sukses Guncang Lollapalooza Chicago 2026, Tampil Memukau dengan 14 Lagu

Aespa (x @aespa_official)
JawaPos.com – Pencapaian baru dalam karier internasional mereka dengan debut yang sukses di Lollapalooza Chicago 2026.
Girl group dari SM Entertainment itu tampil di Allianz Stage di Grant Park, Chicago, Amerika Serikat, pada 3 Agustus, dan langsung memikat ribuan penonton lewat aksi panggung penuh energi yang menampilkan total 14 lagu.
Menurut laporan dispatch, penampilan, Karina, Giselle, Winter, dan Ningning membawakan deretan lagu andalan seperti "Black Mamba", "Next Level", "Armageddon", "Supernova", hingga "Whiplash".
Didukung permainan band secara langsung (live band), aespa menghadirkan atmosfer festival yang semakin hidup sekaligus memperlihatkan kemampuan vokal dan performa mereka sebagai grup yang telah memasuki tahun ketujuh sejak debut.
Aespa juga mempersembahkan sejumlah lagu dari album kedua mereka, termasuk "Lemonade", "WDA", "Can't Help Myself", "Shakin'", "Rich Man", "Bubble", "To The Girls", dan "Hold On Tight".
Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari para penggemar yang ikut bernyanyi sepanjang konser.
Momen paling berkesan terjadi saat aespa membawakan "Switchblade" bersama rapper asal Amerika, Ty Dolla $ign, yang menjadi featuring dalam lagu tersebut.
Ia mengaku bangga bisa berbagi panggung dengan aespa dan memuji perkembangan grup tersebut sejak awal karier mereka.
Menurutnya, aespa berhasil memenuhi panggung besar dengan energi khas mereka hingga memberikan inspirasi bagi dirinya.
Usai menyelesaikan penampilan, aespa mengungkapkan rasa syukur karena dapat tampil di salah satu festival musik terbesar di dunia.
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