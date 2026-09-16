Winter aespa Cerita tentang Karirnya dalam Pemotretan dan Wawancara dengan Cosmopolitan Korea

Winter aespa. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Tampil menawan lewat pemotretan bersama Cosmopolitan Korea, Winter anggota girlgrup Korea aespa mencuri perhatian.
Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), sebagai brand ambassador, ia mengenakan brand Polo Ralph Lauren koleksi musim gugur, dingin.
Ia mengungkap, bahwa ia tidak terlalu terganggu oleh hawa panas, jadi pemotretan hari ini tidak terlalu sulit.
Sang idol juga terbiasa dengan kesibukan karena banyaknya jadwal kegiatan, dan saat mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan, ia berusaha keras untuk mengatur energi.
“Terkadang ada sesuatu yang ingin kulakukan, aku biasanya akan melakukannya, serta berusaha untuk tidak melewatkan hal-hal sekecil apa pun,” ungkapnya
Winter juga mengaku, dirinya orang yang mudah merasa takut, dan berkata dalam hati, 'Kamu harus melakukannya, Min Jeong!'
Ia melanjutkan, "Suatu hari, saat menengok kembali hal-hal yang telah kulakukan, aku menyadari bahwa ternyata ternyata sudah mencoba lebih banyak hal baru dibandingkan orang lain.
“Padahal kenyataannya, secara alami aku penuh dengan rasa takut dan khawatir saat harus menghadapi tantangan baru!,” ungkapnya
Sang idol juga bercerita, "Sejauh ini, saya sudah sekitar tiga kali menampilkan lagu baru dalam segmen solo di konser, dan urutannya adalah lagu, tarian, lalu lagu lagi.”
Dia melanjutkan, "Tidak ada seorang pun di perusahaan yang memilih lagu ini sebagai pilihan utama mereka, tetapi saya sangat tertarik padanya, nuansanya mirip dengan konsep pemotretan hari ini.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022