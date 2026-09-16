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Aulia Ramadhani
Rabu, 16 September 2026 | 13.34 WIB

Winter aespa Cerita tentang Karirnya dalam Pemotretan dan Wawancara dengan Cosmopolitan Korea

Winter aespa. Sumber foto: Soompi - Image

Winter aespa. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Tampil menawan lewat pemotretan bersama Cosmopolitan Korea, Winter anggota girlgrup Korea aespa mencuri perhatian.

Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), sebagai brand ambassador, ia mengenakan brand  Polo Ralph Lauren koleksi musim gugur, dingin.

Ia mengungkap, bahwa ia tidak terlalu terganggu oleh hawa panas, jadi pemotretan hari ini tidak terlalu sulit.

Sang idol juga terbiasa dengan kesibukan karena banyaknya jadwal kegiatan, dan saat mengerjakan beberapa proyek secara bersamaan, ia berusaha keras untuk mengatur energi.

“Terkadang  ada sesuatu yang ingin kulakukan, aku biasanya akan melakukannya, serta berusaha untuk tidak melewatkan hal-hal sekecil apa pun,” ungkapnya

Winter juga mengaku, dirinya orang yang mudah merasa takut, dan berkata dalam hati, 'Kamu harus melakukannya, Min Jeong!'

Ia melanjutkan, "Suatu hari, saat menengok kembali hal-hal yang telah kulakukan, aku menyadari bahwa ternyata ternyata sudah mencoba lebih banyak hal baru dibandingkan orang lain.

“Padahal kenyataannya, secara alami aku penuh dengan rasa takut dan khawatir saat harus menghadapi tantangan baru!,” ungkapnya

Sang idol juga bercerita, "Sejauh ini, saya sudah sekitar tiga kali menampilkan lagu baru dalam segmen solo di konser, dan urutannya adalah lagu, tarian, lalu lagu lagi.”

Dia melanjutkan, "Tidak ada seorang pun di perusahaan yang memilih lagu ini sebagai pilihan utama mereka, tetapi saya sangat tertarik padanya, nuansanya mirip dengan konsep pemotretan hari ini.”

Editor: Hanny Suwindari
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