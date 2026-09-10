Ahn Bo Hyun jadi Komandan Pasukan Khusus dalam Drama Sejarah Baru Sacred Jewel

Ahn Bo Hyun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki karisma sebagai aktor Korea, Ahn Bo Hyun siap menghibur penggemar dalam drama Sacred Jewel yang tayang perdana pada bulan Desember.
Dilansir dari Soompi, Kamis (10/9), menghadirkan keseruan, drama itu telah merilis teaser pertamanya
Drama ini nantinya memberikan pemandangan berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, saat kerajaan berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia.
Kemudian menyoroti perjuangan heroik sebuah unit ekspedisi yang terjun ke medan perang demi mencari sebuah benda pusaka suci, Manik-manik Avalokitesvara.
Benda itu dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi bangsa, serta seorang putri yang berupaya menyelamatkan mereka.
Poster tersebut menampilkan sosok Baek Gyeol (Ahn Bo Hyun), seorang bangsawan sekaligus komandan pasukan khusus unit Gwaneumboju, yang berdiri di tengah medan perang.
Baek Gyeol menatap lurus ke depan dengan sorot mata penuh kesedihan, memancarkan aura yang berwibawa dan sarat beban.
Pertempuran sengit yang telah dilaluinya, membuatnya terluka di wajah serta tangannya, cengkeraman kuat pada pedang juga mencerminkan tekadnya untuk pantang mundur.
Baek Gyeol mengemban tugas melindungi Gwaneumboju yang dapat menentukan nasib Goryeo dan hasil akhir perang.
Poster ini juga memperlihatkan barisan pasukan militer dalam jumlah besar yang membentang di belakang Baek Gyeol.
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Jawa Pos
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