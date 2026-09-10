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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 19.04 WIB

fromis_9 Sukses Buka Tur Asia TOMORROW GLOW dengan Konser Spektakuler di Seoul

fromis_9 (x @popbase) - Image

fromis_9 (x @popbase)

JawaPos.com – fromis_9 buka Asia Tour 2026 ‘TOMORROW GLOW.’ dengan meriah. Grup yang beranggotakan Song Hayoung, Park Jiwon, Lee Chaeyoung, Lee Nakyung, dan Baek Jiheon tersebut menggelar konser selama tiga hari, 4 hingga 6 September 2026, di Korea University Hwajeong Gymnasium, Seoul.

Konser dibuka dengan energi tinggi melalui “Rewind” dan “Attitude” sebelum dilanjutkan dengan sejumlah lagu populer seperti “Supersonic”, “LIKE YOU BETTER”, “Love=Disaster”, dan “Airplane Mode”.

Tak hanya membawakan lagu-lagu lama, fromis_9 juga memperkenalkan materi dari album terbaru Glow ME, termasuk “Screen Time”, “Day 1”, dan “Vitamin ME”, yang membuat suasana venue semakin meriah.

Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian adalah penampilan unit. Song Hayoung dan Park Jiwon membawakan “Why do I Cry?”, sementara Lee Chaeyoung, Lee Nakyung, dan Baek Jiheon tampil dengan “Cold Blood”.

Kedua panggung tersebut memperlihatkan warna vokal dan pesona berbeda dari masing-masing member, sekaligus memberikan variasi dalam rangkaian konser.

Menurut laporan Dispatch, fromis_9 menghadirkan momen emosional melalui lagu-lagu yang memiliki makna khusus bagi hubungan mereka dengan Flover.

“Merry Go Round” membawa pesan tentang janji untuk selalu kembali, sedangkan “Wonderland” menggambarkan dunia yang terasa lebih indah ketika dijalani bersama.

Setelah encore, para member kembali menghidupkan suasana lewat “REVELUTIONAL”, “Eye Contact”, dan “from”, bahkan menyediakan sesi foto bersama penggemar.

Di penghujung konser, fromis_9 menyampaikan rasa terima kasih kepada Flover yang terus mendukung perjalanan mereka.

Para member mengungkapkan kebahagiaan karena dapat memulai tur Asia di Seoul bersama penggemar yang selalu berada di sisi mereka. Mereka juga berjanji akan menyelesaikan rangkaian tur berikutnya dengan baik dan kembali membawa penampilan terbaik.

Editor: Hanny Suwindari
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