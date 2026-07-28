Usai Comeback Bersama fromis_9, Park Ji Won Debut di Panggung Musikal

JawaPos.com – Park Ji Won dari fromis_9 membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya dengan melakukan debut sebagai aktris musikal.

Ascend mengumumkan pada 28 Juli bahwa sang idol akan tampil sebagai Ally, karakter utama dalam musikal Hell's Kitchen, yang mulai dipentaskan hari ini di Seoul.

Dikutip dari dispatch, Hell's Kitchen merupakan musikal yang terinspirasi dari kisah hidup penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Alicia Keys.

Berlatar kawasan Manhattan, New York, pertunjukan ini mengangkat cerita tentang mimpi, musik, keluarga, dan proses menemukan jati diri melalui perjalanan seorang remaja.

Park Ji Won memerankan Ally, gadis penuh rasa ingin tahu yang menjalani kehidupan bersama ibunya. Karakter ini dikenal memiliki kepribadian bebas, ceria, dan berani mengejar impian, selaras dengan energi positif yang selama ini ditunjukkan Park Ji Won di atas panggung.

Mengawali debutnya di dunia musikal, Park Ji Won mengaku merasakan campuran perasaan gugup sekaligus antusias. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah mempersiapkan penampilan ini dengan sungguh-sungguh dan berharap para penonton dapat memberikan dukungan serta cinta untuk langkah barunya sebagai aktris musikal.

Meski menjalani aktivitas baru di panggung teater, Park Ji Won tetap aktif bersama fromis_9. Grup tersebut baru saja melakukan comeback pada 21 Juli dengan merilis album studio kedua bertajuk Glow ME, sehingga ia kini menjalani jadwal yang padat dengan menyeimbangkan promosi grup dan pertunjukan musikal.