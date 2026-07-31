Kabar Gembira untuk flover! fromis_9 Resmi Umumkan Tur Asia 2026

fromis_9 (x @popempirex)
JawaPos.com – Fromis_9 mengumumkan tur Asia berjudul "TOMORROW GLOW", yang akan menjadi rangkaian konser terbaru mereka setelah sukses menyapa penggemar melalui berbagai aktivitas comeback tahun ini.
Pengumuman tersebut disampaikan pada 29 Juli melalui kanal media sosial resmi grup.
Dilansir dari soompi, tur "TOMORROW GLOW" akan dibuka dengan konser selama tiga hari di Hwajung Tiger Dome, Korea University, Seoul.
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Pertunjukan dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September, menandai dimulainya perjalanan fromis_9 menyapa penggemar di berbagai kota di Asia.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, fromis_9 juga merilis poster resmi tur yang menampilkan konsep cerah dan hangat, selaras dengan judul "TOMORROW GLOW".
Meski baru jadwal pembuka yang diumumkan, agensi memastikan bahwa informasi mengenai kota-kota tujuan berikutnya akan diungkap secara bertahap dalam waktu dekat.
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Pengumuman tur ini semakin melengkapi pencapaian fromis_9 pada masa promosi terbaru mereka.
Grup tersebut baru saja meraih kemenangan di program musik berkat lagu "Vitamin ME", yang semakin memperkuat antusiasme penggemar menjelang dimulainya rangkaian konser Asia.
Fromis_9 siap kembali bertemu langsung dengan para penggemar melalui penampilan panggung yang lebih megah dan penuh energi.
Penggemar kini menantikan pengumuman destinasi berikutnya, sembari berharap tur Asia ini akan menjangkau lebih banyak negara di kawasan tersebut.
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