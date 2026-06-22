Di Balik Gemerlap Idol, fromis_9 Ungkap Perjuangan Tinggal di Atap Gedung Agensi

Formasi baru fromis_9 dengan 5 anggota (Allkpop)
JawaPos.com - fromis_9 membagikan kisah di balik kehidupan asrama mereka yang jauh dari kata nyaman.
Cerita itu diungkapkan oleh Baek Ji Heon dan Lee Chae Young saat tampil sebagai bintang tamu dalam acara JTBC 'Knowing Bros' yang tayang pada 20 Juni 2026.
Pada episode tersebut, Narsha dan JeA dari Brown Eyed Girls, Won I dan Minami dari Risenne serta Lee Hyun dan Beni dari Baby Don't Cry juga turut hadir sebagai tamu.
Saat membahas kehidupan asrama para idol, para anggota fromis_9 mengungkapkan bahwa mereka kini sudah tidak lagi tinggal bersama.
"Kami tidak lagi menggunakan asrama. Kami tinggal di asrama selama 7 tahun tetapi tahun lalu akhirnya mendapat kamar masing-masing," ujar mereka dikutip dari Naver.
Mengenang masa-masa tinggal bersama, Chae Young mengungkapkan bahwa lokasi asrama mereka ternyata berada di gedung perusahaan.
"Kami tinggal di perusahaan. Lantai empat dan lima dijadikan tempat tinggal sedangkan kami tinggal di bagian atap," katanya.
Pernyataan itu langsung membuat para panelis penasaran dengan kondisi tempat tinggal mereka saat itu.
JeA kemudian bertanya apakah fasilitas seperti pemanas dan pendingin ruangan berfungsi dengan baik.
Namun, Ji Heon justru menggelengkan kepala dan mengungkapkan pengalaman yang cukup mengejutkan.
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