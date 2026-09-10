Xdinary Heroes Akan Comeback Oktober, Comeback Perdana Tanpa Gunil

Xdinary heroes (x @tang_kira)
JawaPos.com – Xdinary Heroes buka babak baru dalam perjalanan mereka sebagai grup. Band bentukan JYP Entertainment tersebut dipastikan akan melakukan comeback pada Oktober 2026, sekaligus menjadi perilisan musik pertama mereka setelah bertransformasi menjadi grup beranggotakan lima orang.
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh JYP Entertainment. Agensi menyebut Xdinary Heroes tengah mempersiapkan comeback untuk bulan depan dan juga berencana menggelar konser pada November.
Perilisan ini akan menjadi comeback pertama mereka setelah sekitar enam bulan sejak mini album DEAD AND dirilis pada April lalu.
Saat ini, Xdinary Heroes beranggotakan Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon. Formasi tersebut terbentuk setelah Gunil, yang sebelumnya menjadi leader sekaligus drummer, meninggalkan grup.
Dengan posisi drum yang kosong, grup diketahui menggunakan session musician untuk mengisi bagian tersebut dalam sejumlah penampilan.
Menurut laporan Dispatch, perubahan formasi ini terjadi setelah muncul kontroversi terkait kehidupan pribadi Gunil.
JYP Entertainment kemudian menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi secara mendalam dengan Gunil dan menilai aktivitas bersama tidak dapat dilanjutkan, sehingga kontrak eksklusifnya diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama.
Namun, pihak Gunil melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan bahwa sang artis tidak secara sukarela meninggalkan grup maupun menyetujui pemutusan kontrak tersebut.
Di tengah perubahan besar tersebut, perhatian kini tertuju pada bagaimana lima member Xdinary Heroes akan mempertahankan identitas musik mereka.
Penggunaan session drummer juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian, mengingat Gunil selama ini memegang posisi penting sebagai drummer grup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar