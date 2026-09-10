Xdinary Heroes Akan Comeback Oktober, Comeback Perdana Tanpa Gunil

JawaPos.com – Xdinary Heroes buka babak baru dalam perjalanan mereka sebagai grup. Band bentukan JYP Entertainment tersebut dipastikan akan melakukan comeback pada Oktober 2026, sekaligus menjadi perilisan musik pertama mereka setelah bertransformasi menjadi grup beranggotakan lima orang.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh JYP Entertainment. Agensi menyebut Xdinary Heroes tengah mempersiapkan comeback untuk bulan depan dan juga berencana menggelar konser pada November.

Perilisan ini akan menjadi comeback pertama mereka setelah sekitar enam bulan sejak mini album DEAD AND dirilis pada April lalu.

Saat ini, Xdinary Heroes beranggotakan Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon. Formasi tersebut terbentuk setelah Gunil, yang sebelumnya menjadi leader sekaligus drummer, meninggalkan grup.

Dengan posisi drum yang kosong, grup diketahui menggunakan session musician untuk mengisi bagian tersebut dalam sejumlah penampilan.

Menurut laporan Dispatch, perubahan formasi ini terjadi setelah muncul kontroversi terkait kehidupan pribadi Gunil.

JYP Entertainment kemudian menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi secara mendalam dengan Gunil dan menilai aktivitas bersama tidak dapat dilanjutkan, sehingga kontrak eksklusifnya diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun, pihak Gunil melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan bahwa sang artis tidak secara sukarela meninggalkan grup maupun menyetujui pemutusan kontrak tersebut.

Di tengah perubahan besar tersebut, perhatian kini tertuju pada bagaimana lima member Xdinary Heroes akan mempertahankan identitas musik mereka.