Gunil Keluar dari Xdinary Heroes, JYP Entertainment Umumkan Pengakhiran Kontrak

JawaPos.com – Kabar terbaru dari Xdinary Heroes. Gunil, yang selama ini dikenal sebagai leader grup, resmi meninggalkan tim setelah JYP Entertainment mengumumkan pengakhiran kontrak eksklusifnya melalui kesepakatan bersama.

Mengutip laporan Dispatch, keputusan tersebut membuat Xdinary Heroes akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan lima orang.

Keputusan ini muncul setelah kontroversi yang melibatkan Gunil mencuat di media sosial. Pada 11 Agustus, seorang netizen yang mengaku sebagai mantan kekasih Gunil membuat sejumlah tudingan terhadap sang musisi, termasuk klaim bahwa ia pernah membicarakan penggemar secara negatif.

Sebagai bagian dari unggahannya, netizen tersebut juga membagikan rekaman percakapan yang disebut menjadi bukti. Informasi tersebut kemudian memicu perhatian publik.

Menanggapi situasi tersebut, JYP Entertainment menyampaikan pernyataan resmi. Agensi mengaku telah menyadari seriusnya persoalan tersebut dan melakukan pembicaraan dengan Gunil.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, pihak agensi dan Gunil kemudian sepakat bahwa dirinya tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas sebagai bagian dari Xdinary Heroes.

JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa kontrak eksklusif Gunil telah diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dan efektif pada 13 Agustus 2026. Dengan keputusan tersebut, seluruh aktivitas Gunil bersama Xdinary Heroes juga dinyatakan berakhir.