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Aulia Ramadhani
Selasa, 8 September 2026 | 17.14 WIB

Xdinary Heroes Comeback pada Bulan Oktober? Simak Faktanya

Xdinary Heroes. Sumber foto: Soompi - Image

Xdinary Heroes. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Bersiap untuk melakukan comeback, grup rock Korea Xdinary Heroes mencuri perhatian penggemarnya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), tentunya mereka siap memberi suasana baru dalam karya yang dirilis Oktober mendatang

Tepatnya pada tanggal 7 September, TenAsia melaporkan bahwa Xdinary Heroes sedang bersiap untuk kembali dengan musik baru pada bulan Oktober.

Siap menyapa penggemar, mereka  akan dilanjutkan dengan konser pada pertengahan November mendatang.

Grup ini dikabarkan telah melakukan proses syuting untuk konten yang berkaitan dengan perilisan mendatang mereka.

Agensinya yaitu JYP Entertainment mengonfirmasi, "Xdinary Heroes sedang bersiap untuk comeback bulan depan.”

Dengan antusias, mereka menambahkan, "Grup tersebut juga dijadwalkan untuk menggelar konser pada bulan November."

Perilisan mendatang ini akan menjadi musik baru pertama Xdinary Heroes dalam kurun waktu sekitar enam bulan sejak peluncuran mini album kedelapan mereka, DEAD AND, pada bulan April.

Tentunya ini  juga akan menjadi comeback pertama mereka sebagai grup dengan lima anggota setelah keluarnya Gun-il bulan lalu.

Xdinary Heroes dikenal sebagai grup vokal pria asal Korea Selatan yang dibentuk 2021, beranggotakan lima orang di bawah naungan STUDIO J, sub-label JYP Entertainment.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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