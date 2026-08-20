Gunil Mengaku Keluar dari Xdinary Heroes Bukan Atas Kemauannya Sendiri

JawaPos.com - Gunil personil Xdinary Heroes yang meninggalkan band secara mendadak, telah merilis pernyataan baru melalui perwakilan hukumnya.

Pada tanggal 20 Agustus, pengacara Sung Jae Hwan dari firma hukum Joowon, yang mewakili Gunil, mengunggah pernyataan resmi di akun Instagram.

Berikut pernyataan lengkap dari pengacara Gunil, tentang kepergiannya yang mendadak dari Xdinary Heroes seperti yang dikutip dari Soompi.

"Pernyataan Resmi

Pernyataan ini dikeluarkan oleh pengacara Sung Jae Hwan dari firma hukum Joowon, mewakili Gunil dari Xdinary Heroes (sang artis), terkait dengan pemberitaan baru-baru ini mengenai beberapa pernyataan yang dikaitkan dengannya.

Sang artis menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemarnya dan kepada anggota Xdinary Heroes, atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh masalah ini.

Dia sangat menyesal kepada para penggemarnya, yang telah mendukungnya dengan dedikasi yang tidak tergoyahkan, atas kekecewaan yang mereka rasakan.

Ia sangat menyesal atas keadaan yang dialami para anggota, yang terpengaruh bukan karena kesalahan mereka sendiri.

Ia sangat menyesal karena masalah ini menimpa seluruh tim, disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.