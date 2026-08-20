Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.53 WIB

Gunil Mengaku Keluar dari Xdinary Heroes Bukan Atas Kemauannya Sendiri

Gunil keluar dari band Xdinary Heroes bukan dengan kemauannya./JYP Entertainment - Image

Gunil keluar dari band Xdinary Heroes bukan dengan kemauannya./JYP Entertainment

JawaPos.com - Gunil personil Xdinary Heroes yang meninggalkan band secara mendadak, telah merilis pernyataan baru melalui perwakilan hukumnya.

Pada tanggal 20 Agustus, pengacara Sung Jae Hwan dari firma hukum Joowon, yang mewakili Gunil, mengunggah pernyataan resmi di akun Instagram. 

Berikut pernyataan lengkap dari pengacara Gunil, tentang kepergiannya yang mendadak dari Xdinary Heroes seperti yang dikutip dari Soompi.

"Pernyataan Resmi

Pernyataan ini dikeluarkan oleh pengacara Sung Jae Hwan dari firma hukum Joowon, mewakili Gunil dari Xdinary Heroes (sang artis), terkait dengan pemberitaan baru-baru ini mengenai beberapa pernyataan yang dikaitkan dengannya.

Sang artis menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemarnya dan kepada anggota Xdinary Heroes, atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh masalah ini.

Dia sangat menyesal kepada para penggemarnya, yang telah mendukungnya dengan dedikasi yang tidak tergoyahkan, atas kekecewaan yang mereka rasakan.

Ia sangat menyesal atas keadaan yang dialami para anggota, yang terpengaruh bukan karena kesalahan mereka sendiri. 

Ia sangat menyesal karena masalah ini menimpa seluruh tim, disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. 

Ia telah menyampaikan permintaan maafnya langsung kepada mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunil Keluar dari Xdinary Heroes, JYP Entertainment Umumkan Pengakhiran Kontrak - Image
Entertainment

Gunil Keluar dari Xdinary Heroes, JYP Entertainment Umumkan Pengakhiran Kontrak

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.46 WIB

Gunil Meninggalkan Posisinya Sebagai Drummer di Xdinary Heroes - Image
Music & Movie

Gunil Meninggalkan Posisinya Sebagai Drummer di Xdinary Heroes

Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Gun-il Keluar Grup, Xdinary Heroes Batalkan Penampilannya di Summer Sonic 2026 - Image
Entertainment

Gun-il Keluar Grup, Xdinary Heroes Batalkan Penampilannya di Summer Sonic 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore